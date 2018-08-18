Додано: П'ят 13 вер, 2019 11:36

господа теоретики, имею сразу несколько кейсов относительно спора по аренде и налогам.



1. Родственник в Москве сдает квартиру, уже лет 15. Сейчас там чтобы вывести из тени арендодателей, им разрешили регистрироваться как самозанятым - платишь 3 процента (ТРИ, не пять, не девятнадцать) с суммы, которую сам готов показать (можно и занизить - никто не проверяет, если оплаты не идут через банк) - и получаешь легализацию дохода и кучу плюшек (менты всегда будут на твоей стороне в споре с арендатором например). Платить можно с мобильного приложения, ни в какие налоговые ходить вообще не нужно - все тупо через мобильник, и регистрируешься тоже через мобильное приложение. Так вот: родственник ДУМАЕТ - регистрироваться ему или нет. Пока не решился, как и 90 процентов других московских лендлордов. Это имея такие шоколадные условия и государственные органы, сильнее наших в разы.



2. У знакомой лендлордши квартиру за овер 1куе в месяц снимал ТОП-чин НАЛОГОВОЙ ИНСПЕКЦИИ (правда по крупным налогоплательщикам). У него ни разу не возник вопрос платит ли она налоги. Но возник другой вопрос - МОЖЕТ ЛИ ОНА В ДОГОВОРЕ ЗАНИЗИТЬ СУММУ АРЕНДЫ В 3 РАЗА, ПОТОМУ ЧТО ЕМУ НУЖНО В ДЕКЛАРАЦИИ ОТОБРАЗИТЬ ГДЕ И ЗА СКОЛЬКО ОН СНИМАЕТ. Вот такие налоговики. Что характерно - знакомая не захотела. Вернее сделали договор на 500уе ему для декларации и сразу же в тот же день допсоглашение на 1.5куе для ее личного спокойствия - что-бы зафиксировать сколько он должен платить.



Поэтому думаю что кнутом можно сделать только хуже - нужен реальный пряник и чуть ли не микроскопические налоги, чтобы хоть как то вывести рынок из тени. 19.5 процентов никто в мире не платит - вон в Польще как сказали всего 8, обьективно наш максимум - 3 процента, который лендлорды еще морально готовы заплатить.



И вообще пока Ахметка с Беней не торопятся чехлиться на миллиарды, грешно чмырить лендлордов.