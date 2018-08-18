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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1698169917001701

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 230
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
74
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
29
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
32
Всього голосів : 230
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 11:28

  Vlad442 написав:.. такие же статьи про Киев. Ходили налоговики с участковыми. Результат нулевой.

там так не прокатывает. Равно как и в Штатах с IRS никто обычно не пытается судиться.
Результат, в лучшем случае, по Минску следующий. Квартира ставится под особый надзор участкового, который не упустит случая фиксировать правонарушения. Если квартира будет заселяться квартирантами, то тебе вменят и предыдущее уклонение.
Мы снимали и снимаем в Минске несколько квартир, все по белому. Источником дохода арендатора пока не интересуются.
Арендодатели привыкли к правилам и стараются не нарушать. Во всяком случае, в столице, где и цены выше, и квартир сдающихся как по всей стране
Востаннє редагувалось sequence в П'ят 13 вер, 2019 11:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 11:33

  Faceless написав:..
..В нирвану нет, но в общем это вполне справедливо - это такой же доход как и прочие

в таком случае, государство мошеннически перетягивает одеяло на себя, точнее, на ОВГЗ.
Чего тогда уже не упростить схему, и все коммерческие депозиты облагать налогом, а в Ощаде и Укргазбанке нет?
Востаннє редагувалось sequence в П'ят 13 вер, 2019 11:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 11:35

  sequence написав:
  Faceless написав:..
В нирвану нет, но в общем это вполне справедливо - это такой же доход как и прочие

в таком случае, государство мошеннически перетягивает одеяло на себя, точнее, на ОВГЗ.
Чего тогда уже не упростить схему, и все коммерческие депозиты облагать налогом, а в Ощаде и Укргазбанке нет?

Разве это упрощение? Скорее наоборот
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 11:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

господа теоретики, имею сразу несколько кейсов относительно спора по аренде и налогам.

1. Родственник в Москве сдает квартиру, уже лет 15. Сейчас там чтобы вывести из тени арендодателей, им разрешили регистрироваться как самозанятым - платишь 3 процента (ТРИ, не пять, не девятнадцать) с суммы, которую сам готов показать (можно и занизить - никто не проверяет, если оплаты не идут через банк) - и получаешь легализацию дохода и кучу плюшек (менты всегда будут на твоей стороне в споре с арендатором например). Платить можно с мобильного приложения, ни в какие налоговые ходить вообще не нужно - все тупо через мобильник, и регистрируешься тоже через мобильное приложение. Так вот: родственник ДУМАЕТ - регистрироваться ему или нет. Пока не решился, как и 90 процентов других московских лендлордов. Это имея такие шоколадные условия и государственные органы, сильнее наших в разы.

2. У знакомой лендлордши квартиру за овер 1куе в месяц снимал ТОП-чин НАЛОГОВОЙ ИНСПЕКЦИИ (правда по крупным налогоплательщикам). У него ни разу не возник вопрос платит ли она налоги. Но возник другой вопрос - МОЖЕТ ЛИ ОНА В ДОГОВОРЕ ЗАНИЗИТЬ СУММУ АРЕНДЫ В 3 РАЗА, ПОТОМУ ЧТО ЕМУ НУЖНО В ДЕКЛАРАЦИИ ОТОБРАЗИТЬ ГДЕ И ЗА СКОЛЬКО ОН СНИМАЕТ. Вот такие налоговики. Что характерно - знакомая не захотела. Вернее сделали договор на 500уе ему для декларации и сразу же в тот же день допсоглашение на 1.5куе для ее личного спокойствия - что-бы зафиксировать сколько он должен платить.

Поэтому думаю что кнутом можно сделать только хуже - нужен реальный пряник и чуть ли не микроскопические налоги, чтобы хоть как то вывести рынок из тени. 19.5 процентов никто в мире не платит - вон в Польще как сказали всего 8, обьективно наш максимум - 3 процента, который лендлорды еще морально готовы заплатить.

И вообще пока Ахметка с Беней не торопятся чехлиться на миллиарды, грешно чмырить лендлордов.
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 11:37

  Faceless написав:
  sequence написав:
  Faceless написав:..
В нирвану нет, но в общем это вполне справедливо - это такой же доход как и прочие

в таком случае, государство мошеннически перетягивает одеяло на себя, точнее, на ОВГЗ.
Чего тогда уже не упростить схему, и все коммерческие депозиты облагать налогом, а в Ощаде и Укргазбанке нет?

Разве это упрощение? Скорее наоборот

таким образом всех рассадят по своим горшкам и укажут свое место в иерархии. Ну и да, оттягивание денех у комбанков не мошенничество, по вашему?
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 11:42

  Faceless написав:..
..В нирвану нет, но в общем это вполне справедливо - это такой же доход как и прочие


депозит - это пассивный доход, хотя тупо его облагать по общей схеме, а аренда - это БИЗНЕС, со всеми вытекающими. Как учитываются в налогообложении простои, амортизация, маркетинговый бюджет, риски что квартирант "покурит в постели с сожжет все к ипеням" и т,д

Если государство не хочет создать справедливые условия, то получит кукиш.

За ЗЕ голосовали как раз чтобы была справедливость
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