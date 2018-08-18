Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Vlad442 написав:.. такие же статьи про Киев. Ходили налоговики с участковыми. Результат нулевой.
там так не прокатывает. Равно как и в Штатах с IRS никто обычно не пытается судиться. Результат, в лучшем случае, по Минску следующий. Квартира ставится под особый надзор участкового, который не упустит случая фиксировать правонарушения. Если квартира будет заселяться квартирантами, то тебе вменят и предыдущее уклонение. Мы снимали и снимаем в Минске несколько квартир, все по белому. Источником дохода арендатора пока не интересуются. Арендодатели привыкли к правилам и стараются не нарушать. Во всяком случае, в столице, где и цены выше, и квартир сдающихся как по всей стране
Востаннє редагувалось sequence в П'ят 13 вер, 2019 11:35, всього редагувалось 1 раз.
господа теоретики, имею сразу несколько кейсов относительно спора по аренде и налогам.
1. Родственник в Москве сдает квартиру, уже лет 15. Сейчас там чтобы вывести из тени арендодателей, им разрешили регистрироваться как самозанятым - платишь 3 процента (ТРИ, не пять, не девятнадцать) с суммы, которую сам готов показать (можно и занизить - никто не проверяет, если оплаты не идут через банк) - и получаешь легализацию дохода и кучу плюшек (менты всегда будут на твоей стороне в споре с арендатором например). Платить можно с мобильного приложения, ни в какие налоговые ходить вообще не нужно - все тупо через мобильник, и регистрируешься тоже через мобильное приложение. Так вот: родственник ДУМАЕТ - регистрироваться ему или нет. Пока не решился, как и 90 процентов других московских лендлордов. Это имея такие шоколадные условия и государственные органы, сильнее наших в разы.
2. У знакомой лендлордши квартиру за овер 1куе в месяц снимал ТОП-чин НАЛОГОВОЙ ИНСПЕКЦИИ (правда по крупным налогоплательщикам). У него ни разу не возник вопрос платит ли она налоги. Но возник другой вопрос - МОЖЕТ ЛИ ОНА В ДОГОВОРЕ ЗАНИЗИТЬ СУММУ АРЕНДЫ В 3 РАЗА, ПОТОМУ ЧТО ЕМУ НУЖНО В ДЕКЛАРАЦИИ ОТОБРАЗИТЬ ГДЕ И ЗА СКОЛЬКО ОН СНИМАЕТ. Вот такие налоговики. Что характерно - знакомая не захотела. Вернее сделали договор на 500уе ему для декларации и сразу же в тот же день допсоглашение на 1.5куе для ее личного спокойствия - что-бы зафиксировать сколько он должен платить.
Поэтому думаю что кнутом можно сделать только хуже - нужен реальный пряник и чуть ли не микроскопические налоги, чтобы хоть как то вывести рынок из тени. 19.5 процентов никто в мире не платит - вон в Польще как сказали всего 8, обьективно наш максимум - 3 процента, который лендлорды еще морально готовы заплатить.
И вообще пока Ахметка с Беней не торопятся чехлиться на миллиарды, грешно чмырить лендлордов.
Faceless написав:.. ..В нирвану нет, но в общем это вполне справедливо - это такой же доход как и прочие
депозит - это пассивный доход, хотя тупо его облагать по общей схеме, а аренда - это БИЗНЕС, со всеми вытекающими. Как учитываются в налогообложении простои, амортизация, маркетинговый бюджет, риски что квартирант "покурит в постели с сожжет все к ипеням" и т,д
Если государство не хочет создать справедливые условия, то получит кукиш.
За ЗЕ голосовали как раз чтобы была справедливость
sequence написав:таким образом всех рассадят по своим горшкам и укажут свое место в иерархии. Ну и да, оттягивание денех у комбанков не мошенничество, по вашему?
Обвинение в мошенничестве - достаточно серьезное, не вижу вообще никаких оснований в этом. То, что ОВГЗ не облагаются НДФЛ дабы повысить их привлекательность - ну не вижу тут ничего особенного. Вы даете государству в долг, за это государство не просит заплатить налог с денег, которое вам государство заплатит за то, что вы ему одолжили. В этом есть логика.
investorkiev написав:депозит - это пассивный доход, хотя тупо его облагать по общей схеме
Найдите в НК что-то про "пассивный доход". В мировой практике в том числе налогообложение доходов от депозитов не редкость (хоть и не повсеместно). В целом не вижу ничего экстраординарного в налогообложении процентного дохода.
investorkiev написав:а аренда - это БИЗНЕС, со всеми вытекающими. Как учитываются в налогообложении простои, амортизация, маркетинговый бюджет, риски что квартирант "покурит в постели с сожжет все к ипеням" и т,д
Насчет налогообложения аренды - тут я считаю, что должна быть возможность либо упрощенки для арендодателей (типа отдельной группы с низкой ставкой но на оборот), либо общей схемы, налогообложение конкретно прибыли учетом расходов. Но с инструментом выявления неплательщиков не так просто, этот вопрос надо прорабатывать, анализировать мировой опыт. Но выводить арендный рынок из тени нужно.
Faceless написав:.. ..В нирвану нет, но в общем это вполне справедливо - это такой же доход как и прочие
депозит - это пассивный доход, хотя тупо его облагать по общей схеме, а аренда - это БИЗНЕС, со всеми вытекающими. Как учитываются в налогообложении простои, амортизация, маркетинговый бюджет, риски что квартирант "покурит в постели с сожжет все к ипеням" и т,д
Если государство не хочет создать справедливые условия, то получит кукиш.
За ЗЕ голосовали как раз чтобы была справедливость
Подайте як мау на компенсацію збитків через обліт росії:-) Тим хто голосував за зе відшкодовують:-)
Всім процвітання!
Востаннє редагувалось Первый в П'ят 13 вер, 2019 12:22, всього редагувалось 1 раз.
trololo написав:безосновательный вывод. подписал договор но не подписал акт приема передачи (если об этом есть в договоре) - не приступил к использованию.
Все зависит от текста договора, но по умолчанию такого нет - я в одностороннем порядке не заселился, поэтому платить не должен. Это не публичная оферта и не автопролонгация договора аренды по статье ГК.