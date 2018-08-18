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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1699170017011702

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 230
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
74
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
29
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
32
Всього голосів : 230
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 12:21

  investorkiev написав:
  Faceless написав:..
..В нирвану нет, но в общем это вполне справедливо - это такой же доход как и прочие


депозит - это пассивный доход, хотя тупо его облагать по общей схеме, а аренда - это БИЗНЕС, со всеми вытекающими. Как учитываются в налогообложении простои, амортизация, маркетинговый бюджет, риски что квартирант "покурит в постели с сожжет все к ипеням" и т,д

Если государство не хочет создать справедливые условия, то получит кукиш.

За ЗЕ голосовали как раз чтобы была справедливость

обкладати можна різницю між % інфляції і % по депо, як для грн. так і для твердих валют
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 12:30

  Faceless написав:..
Обвинение в мошенничестве - достаточно серьезное, не вижу вообще никаких оснований в этом. То, что ОВГЗ не облагаются НДФЛ дабы повысить их привлекательность - ну не вижу тут ничего особенного. Вы даете государству в долг, за это государство не просит заплатить налог с денег, которое вам государство заплатит за то, что вы ему одолжили. В этом есть логика...

в смысле, не видите оснований? А нечестная конкуренция? в обоих случаях, ОВГЗ и депозит идет конкуренция за деньги.
во втором случае теряется смысл дать в долг коммерческому банку, который одалживает деньги у населения, якобы для предоставления кредитов бизнесу.
Когда судья играет за одним столом с другими игроками, он всегда выигрывает.
В преферансе в старые времена за мухлеж отоваривали канделябром по башне.
По той логике, что я вижу, государство должно привлекать деньги под ОВГЗ под меньший процент (с учетом налогов), чем комбанки. Но предоставляя безусловную гарантию выплаты, без всяких "максимум 200 тыс." и т.д.
Знаю, что в ОВГЗ есть якобы порог входа, но он размывается посредниками
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 12:38

  Faceless написав:Насчет налогообложения аренды - тут я считаю, что должна быть возможность либо упрощенки для арендодателей (типа отдельной группы с низкой ставкой но на оборот), либо общей схемы, налогообложение конкретно прибыли учетом расходов. Но с инструментом выявления неплательщиков не так просто, этот вопрос надо прорабатывать, анализировать мировой опыт. Но выводить арендный рынок из тени нужно.

Как по вашему , офшоры это хорошо для наполнения бюджета Украины ? Почему про эту супертень не подымают вопросы в ЗЕ команде в первую очередь ?
Vadim V
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 12:40

  zzzzzz написав:Видать с продажами ЖЖЖЖЖ

Зображення

Так и есть. Долго они его будут продавать. Место - на отшибе, от Серебряной мили - вообще непонятно где. Дом - так себе. Космолот на первом этаже и отделение Кредобанка - это плюс.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 13:06

  Vlad442 написав:
  trololo написав:безосновательный вывод. подписал договор но не подписал акт приема передачи (если об этом есть в договоре) - не приступил к использованию.

Все зависит от текста договора, но по умолчанию такого нет - я в одностороннем порядке не заселился, поэтому платить не должен. Это не публичная оферта и не автопролонгация договора аренды по статье ГК.


Это уже тонкие нюансы - вряд ли арендатор будет обращать на них внимание.
Для него главное - дата вселения/начала пользования.

У меня два договора аренды, и в обоих есть пункт о передаче в использование квартиры:

в первом договоре:
- Стороны договорились, что передача квартиры в пользование произойдёт 10.05.2015 на основании акта приёма-передачи.

во втором договоре:
- Стороны договорились, что передача квартиры в пользование произойдёт 13.05.2019.

В обоих чётко указана дата.

trololo, я не юрист, но с точки зрения здравого смысла - как можно подписать договор аренды квартиры без указания конкретной даты вселения/начала использования? И как можно подписать договор, не подписав акт приёма-передачи? Как по мне - никак.
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galadriel
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 13:07

а вот если все таки декларирование расходов запустят, не будет ли проблем, например, у человека, который платит рассрочку или ипотеку, чтобы внести свой платеж? если легальных доходов не хватает
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 13:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

sequence написав:
  Faceless написав:..
Обвинение в мошенничестве - достаточно серьезное, не вижу вообще никаких оснований в этом. То, что ОВГЗ не облагаются НДФЛ дабы повысить их привлекательность - ну не вижу тут ничего особенного. Вы даете государству в долг, за это государство не просит заплатить налог с денег, которое вам государство заплатит за то, что вы ему одолжили. В этом есть логика...

в смысле, не видите оснований? А нечестная конкуренция? в обоих случаях, ОВГЗ и депозит идет конкуренция за деньги.
во втором случае теряется смысл дать в долг коммерческому банку, который одалживает деньги у населения, якобы для предоставления кредитов бизнесу.
Когда судья играет за одним столом с другими игроками, он всегда выигрывает.
В преферансе в старые времена за мухлеж отоваривали канделябром по башне.
По той логике, что я вижу, государство должно привлекать деньги под ОВГЗ под меньший процент (с учетом налогов), чем комбанки. Но предоставляя безусловную гарантию выплаты, без всяких "максимум 200 тыс." и т.д.
Знаю, что в ОВГЗ есть якобы порог входа, но он размывается посредниками


Даже если приплести сюда недобросовестную конкуренцию, то это никак не мошенничество, не надо разбрасываться такими словами.
То, что по ОВГЗ сейчас ставка, сравнима с депо, это временное явление, не стоит из этого раздувать столько шума.
Да и порог входа и накладные расходы есть, в отличие от депо
Faceless
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