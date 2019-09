Додано: П'ят 13 вер, 2019 13:06

Vlad442 написав: trololo написав: безосновательный вывод. подписал договор но не подписал акт приема передачи (если об этом есть в договоре) - не приступил к использованию. безосновательный вывод. подписал договор но не подписал акт приема передачи (если об этом есть в договоре) - не приступил к использованию.

Все зависит от текста договора, но по умолчанию такого нет - я в одностороннем порядке не заселился, поэтому платить не должен. Это не публичная оферта и не автопролонгация договора аренды по статье ГК. Все зависит от текста договора, но по умолчанию такого нет - я в одностороннем порядке не заселился, поэтому платить не должен. Это не публичная оферта и не автопролонгация договора аренды по статье ГК.



Это уже тонкие нюансы - вряд ли арендатор будет обращать на них внимание.

Для него главное - дата вселения/начала пользования.



У меня два договора аренды, и в обоих есть пункт о передаче в использование квартиры:



в первом договоре:

- Стороны договорились, что передача квартиры в пользование произойдёт 10.05.2015 на основании акта приёма-передачи.



во втором договоре:

- Стороны договорились, что передача квартиры в пользование произойдёт 13.05.2019.



В обоих чётко указана дата.



trololo, я не юрист, но с точки зрения здравого смысла - как можно подписать договор аренды квартиры без указания конкретной даты вселения/начала использования? И как можно подписать договор, не подписав акт приёма-передачи? Как по мне - никак. Это уже тонкие нюансы - вряд ли арендатор будет обращать на них внимание.Для него главное - дата вселения/начала пользования.У меня два договора аренды, и в обоих есть пункт о передаче в использование квартиры:в первом договоре:- Стороны договорились, что передача квартиры в пользование произойдёт 10.05.2015 на основании акта приёма-передачи.во втором договоре:- Стороны договорились, что передача квартиры в пользование произойдёт 13.05.2019.В обоих чётко указана дата.trololo, я не юрист, но с точки зрения здравого смысла - как можно подписать договор аренды квартиры без указания конкретной даты вселения/начала использования? И как можно подписать договор, не подписав акт приёма-передачи? Как по мне - никак.

