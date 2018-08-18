Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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airmax78 написав:Так и есть. Долго они его будут продавать. Место - на отшибе, от Серебряной мили - вообще непонятно где. Дом - так себе. Космолот на первом этаже и отделение Кредобанка - это плюс.
Киевлянину никогда бы в голову не пришло назвать район Львовской площади и Яр. Вала отшибом. В отличие от исторического отшиба, который понаехи нарекли "Серебряной милей", этот район историческая душа Киева.
Я вас прошу. Там вообще ничего хорошего нет. Ни тебе Ашана, ни Оушена, ни Блокбастера. Нечего там делать нормальному человеку.
investorkiev написав:Пугает активность Бени в части грабежа бюджета и отжима активов.
Инвестировать в недвижимость тревожно.
Не понимаю, что пугает. Вы за это проголосовали трижды. Три раза подряд. Во всех сказках, религиях, народных традициях три раза подряд "да" - означает полное и безоговорочное согласие/поддержку/окончательное и бесповоротное решение. Пожалуйста, не надо теперь раскачивать лодку.
Vlad442 написав:В Украине в рамках административного и хозяйственного права нельзя проводить следственные действия, брать показания свидетелей и т. п. Только расписки и выписки из банка.
Вот буквально на этой неделе читаю:
В Одессе начали вычислять предпринимателей, не платящих за вывоз мусора Департамент коммунальной собственности проверил юридических лиц, использующих для предпринимательской деятельности частные квартиры, на предмет заключения договоров на вывоз бытовых отходов. Как сообщил на аппаратном совещании замдиректора департамента городского хозяйства Сергей Агуца, в ходе проверок было выявлено 217 квартир в Приморском и Малиновском районах, которые используются для ведения предпринимательской деятельности. «В Приморском районе из 16 квартир 14 имеют договоры на вывоз твердых бытовых отходов, в Малиновском – из 157 только 38. Остальные в результате проверки понесут административную ответственность», — отметил он. Собственно ничего не мешает - организовать мини-комиссию для реагирования по другим вопросам аренды, например, реакция на стук от соседей или от самих арендаторов, желающих получить кэшбек, и передавать протоколы о штрафах для реагирования. Пока выглядит как не очень близкая реальность, но было бы желание.
У Києві для власників хостелів фалоімітатор приведено у робочий стан згідно з інструкцією від товаровиробника. https://bigkiev.com.ua/v-kieve-sozdadut ... hostelami/ "В связи с этим было решено создать специальную группу, в которую войдут представители Управления туризма и промоций КГГА, районных администраций, правоохранительных органов и Ассоциации хостелов Киева. Группа должна определять и пресекать деятельность незаконных хостелов в столице".
мысли и рассуждения лендлордов о налогах просто наивны. есть квартира, в ней живут левые люди - это достаточно чтобы вжарить. родство доказывать будет не просто, да и случаев не так много). и процедура простая - вам паяют штраф, не согласны - идите в суд. сколько % пойдет? а те кто пойдут на прямой вопрос судьи "сдавали или нет" что ответят? что из-за небольшого налога нарываться на криминал? (врать в суде - это уголовное преступление)
на своем примере - тоже годами клал с прибором на налогообложение и вдруг ... с 1 января 2019 года все новооткрытые счета всех ФИЗ лиц (если они спд, если нет - не знаю точно) передаются в налоговую и по инн видны там сразу. про старые (открытые до 1 января тоже точно не знаю). вот и все. люди годами получали на частные карты и счета деньги и горя не знали, но то время прошло...