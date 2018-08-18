Додано: П'ят 13 вер, 2019 14:48

мысли и рассуждения лендлордов о налогах просто наивны. есть квартира, в ней живут левые люди - это достаточно чтобы вжарить. родство доказывать будет не просто, да и случаев не так много). и процедура простая - вам паяют штраф, не согласны - идите в суд. сколько % пойдет? а те кто пойдут на прямой вопрос судьи "сдавали или нет" что ответят? что из-за небольшого налога нарываться на криминал? (врать в суде - это уголовное преступление)



на своем примере - тоже годами клал с прибором на налогообложение и вдруг ... с 1 января 2019 года все новооткрытые счета всех ФИЗ лиц (если они спд, если нет - не знаю точно) передаются в налоговую и по инн видны там сразу. про старые (открытые до 1 января тоже точно не знаю). вот и все. люди годами получали на частные карты и счета деньги и горя не знали, но то время прошло...

свидетели нереального дорожая уже завтра: Оранжевый-хит сезона, investorkiev, airmax78, Serg-ik... пополняется