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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1702170317041705>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 230
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
74
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
29
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
32
Всього голосів : 230
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 15:19

  ihorkyiv написав:Здаю квартири з 2000-го року. Увесь цей час непорушно дотримуюся правила: "Ніколи не давай розписок щодо одержання орендної плати. Ніколи не приймай платежі на електронні носії. Тільки готівка, яку перед орендарем не перераховуєш і яку береш винятково укупі з комунальними квитанціями, про що клієнти попереджені та вкладають гроші між паперами". Зрозуміло, якщо береш гроші на картку, то першим серед лендлордів станеш жертвою податкового насильства.

и шо вам это дало?
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 15:21

  airmax78 написав:Я вас прошу. Там вообще ничего хорошего нет. Ни тебе Ашана, ни Оушена, ни Блокбастера. Нечего там делать нормальному человеку.

Так Вам тоді на Пчілки - Ашан , або на Тростянецьку - Нью Вей ... Саме те ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 15:29

  Puente написав:
  airmax78 написав:Я вас прошу. Там вообще ничего хорошего нет. Ни тебе Ашана, ни Оушена, ни Блокбастера. Нечего там делать нормальному человеку.

Так Вам тоді на Пчілки - Ашан , або на Тростянецьку - Нью Вей ... Саме те ...

Конечно же я не буду переплачивать за непонятно что, построенное непонятно где.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 15:31

  Оранжевый-хит сезона написав:
  ihorkyiv написав:Здаю квартири з 2000-го року. Увесь цей час непорушно дотримуюся правила: "Ніколи не давай розписок щодо одержання орендної плати. Ніколи не приймай платежі на електронні носії. Тільки готівка, яку перед орендарем не перераховуєш і яку береш винятково укупі з комунальними квитанціями, про що клієнти попереджені та вкладають гроші між паперами". Зрозуміло, якщо береш гроші на картку, то першим серед лендлордів станеш жертвою податкового насильства.

и шо вам это дало?

Маю кошти на системне поліпшення умов проживання клієнтів, не допускаючи перетворення квартири, наприклад, з капремонтом 2004 року у прихисток безпритульних.
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 15:31

  jj1981ua написав:мысли и рассуждения лендлордов о налогах просто наивны. есть квартира, в ней живут левые люди - это достаточно чтобы вжарить. родство доказывать будет не просто, да и случаев не так много). и процедура простая - вам паяют штраф, не согласны - идите в суд. .


ага, фантазируй дальше. А всех мужиков пересажаем за изнасилование. А где доказательства? Так прибор же есть.

Живут люди - это еще не значит что с живущих людей ты получаешь доход, А налог - от дохода, а не по количеству голов, проживающих в квартире.
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 15:32

  Puente написав:
  airmax78 написав:Я вас прошу. Там вообще ничего хорошего нет. Ни тебе Ашана, ни Оушена, ни Блокбастера. Нечего там делать нормальному человеку.

Так Вам тоді на Пчілки - Ашан , або на Тростянецьку - Нью Вей ... Саме те ...

ЖК Мордор как раз для Максика
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 15:35

  investorkiev написав:
  jj1981ua написав:мысли и рассуждения лендлордов о налогах просто наивны. есть квартира, в ней живут левые люди - это достаточно чтобы вжарить. родство доказывать будет не просто, да и случаев не так много). и процедура простая - вам паяют штраф, не согласны - идите в суд. .


ага, фантазируй дальше. А всех мужиков пересажаем за изнасилование. А где доказательства? Так прибор же есть.

Живут люди - это еще не значит что с живущих людей ты получаешь доход, А налог - от дохода, а не по количеству голов, проживающих в квартире.


Без проблем. Ужесточаем вопросы регистрации. Орендатор указывает где живет в обязательном порядке. На гос уровне принимаем схему скидки арендаторам по налогам, на процент аренды. И тогда через одного захотят белые бумажки.
vano80
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 15:36

  airmax78 написав:
  investorkiev написав:Пугает активность Бени в части грабежа бюджета и отжима активов.

Инвестировать в недвижимость тревожно.

Не понимаю, что пугает. Вы за это проголосовали трижды. Три раза подряд. Во всех сказках, религиях, народных традициях три раза подряд "да" - означает полное и безоговорочное согласие/поддержку/окончательное и бесповоротное решение. Пожалуйста, не надо теперь раскачивать лодку.


я на выборах в ВР не голосовал - был как раз на пляже в Италии. Но если бы и голосовал - то я бы не допускал узурпации власти.

Если Беня начнет рассматривать бюджет как свой карман - то смысл туда платить деньги? Да и на общем состоянии экономики это очень сильно отразится.

Поэтому тревожно.

Вот прийдет к вам в квартиру такой Джей1981 и скажет: а что это у тебя за люди в квартие живут? Жена и дочка? Не верю, плати оброк!

Я такое недавно видел в сериале Крепостная, его моя Мальвина постоянно смотрит. Я не вдавался в подробности, но у одной тетки за сына и бабку забрали корову-кормилицу, и то сказали что "этой оплаты только до весны хватит"...
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 15:37

  vano80 написав:
  investorkiev написав:
  jj1981ua написав:мысли и рассуждения лендлордов о налогах просто наивны. есть квартира, в ней живут левые люди - это достаточно чтобы вжарить. родство доказывать будет не просто, да и случаев не так много). и процедура простая - вам паяют штраф, не согласны - идите в суд. .


ага, фантазируй дальше. А всех мужиков пересажаем за изнасилование. А где доказательства? Так прибор же есть.

Живут люди - это еще не значит что с живущих людей ты получаешь доход, А налог - от дохода, а не по количеству голов, проживающих в квартире.


Без проблем. Ужесточаем вопросы регистрации. Орендатор указывает где живет в обязательном порядке. На гос уровне принимаем схему скидки арендаторам по налогам, на процент аренды. И тогда через одного захотят белые бумажки.



хотеть могут что хотят - ни один лендлорд в здравом уме не зарегистрирует у себя в прэлэсти какихто непонятных понаехов.
И вообще я думал что прописки и регистрации - совковый атавизм, а на форуме сидят продвинутые люди. А получается что молодежь 80-81-82 годов рождения и моложе вовсю ратуют за совок - закрепить, отобрать возможность перемещения, заводы отобрать у собственников, национализировать и ввести трудовую повинность (чтобы на этих заводах было кому работать), а у селян снова отобрать паспорта, чтобы они не перлись в Киев и не создавали лишний спрос на КРЖН
Востаннє редагувалось investorkiev в П'ят 13 вер, 2019 15:40, всього редагувалось 1 раз.
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 15:37

  investorkiev написав:Пугает активность Бени в части грабежа бюджета и отжима активов.

Инвестировать в недвижимость тревожно.

Да не пугайтесь. Бене до ваших бетонометров нет никакого дела. Есть дела поинтереснее - Криворожсталь, энергорынок и т.п. Он в ваш карман со стороны будет лезть....... ..Тарифы и всякое такое...Наголосовали, пля.... :mrgreen:
GADFLY
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