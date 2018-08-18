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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 13 вер, 2019 15:19
ihorkyiv написав:
Здаю квартири з 2000-го року. Увесь цей час непорушно дотримуюся правила: "Ніколи не давай розписок щодо одержання орендної плати. Ніколи не приймай платежі на електронні носії. Тільки готівка, яку перед орендарем не перераховуєш і яку береш винятково укупі з комунальними квитанціями, про що клієнти попереджені та вкладають гроші між паперами". Зрозуміло, якщо береш гроші на картку, то першим серед лендлордів станеш жертвою податкового насильства.
и шо вам это дало?
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 15:21
airmax78 написав:
Я вас прошу. Там вообще ничего хорошего нет. Ни тебе Ашана, ни Оушена, ни Блокбастера. Нечего там делать нормальному человеку.
Так Вам тоді на Пчілки - Ашан , або на Тростянецьку - Нью Вей ... Саме те ...
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 15:29
Puente написав: airmax78 написав:
Я вас прошу. Там вообще ничего хорошего нет. Ни тебе Ашана, ни Оушена, ни Блокбастера. Нечего там делать нормальному человеку.
Так Вам тоді на Пчілки - Ашан , або на Тростянецьку - Нью Вей ... Саме те ...
Конечно же я не буду переплачивать за непонятно что, построенное непонятно где.
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 15:31
Оранжевый-хит сезона написав: ihorkyiv написав:
Здаю квартири з 2000-го року. Увесь цей час непорушно дотримуюся правила: "Ніколи не давай розписок щодо одержання орендної плати. Ніколи не приймай платежі на електронні носії. Тільки готівка, яку перед орендарем не перераховуєш і яку береш винятково укупі з комунальними квитанціями, про що клієнти попереджені та вкладають гроші між паперами". Зрозуміло, якщо береш гроші на картку, то першим серед лендлордів станеш жертвою податкового насильства.
и шо вам это дало?
Маю кошти на системне поліпшення умов проживання клієнтів, не допускаючи перетворення квартири, наприклад, з капремонтом 2004 року у прихисток безпритульних.
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 15:31
jj1981ua написав:
мысли и рассуждения лендлордов о налогах просто наивны. есть квартира, в ней живут левые люди - это достаточно чтобы вжарить. родство доказывать будет не просто, да и случаев не так много). и процедура простая - вам паяют штраф, не согласны - идите в суд. .
ага, фантазируй дальше. А всех мужиков пересажаем за изнасилование. А где доказательства? Так прибор же есть.
Живут люди - это еще не значит что с живущих людей ты получаешь доход, А налог - от дохода, а не по количеству голов, проживающих в квартире.
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 15:32
Puente написав: airmax78 написав:
Я вас прошу. Там вообще ничего хорошего нет. Ни тебе Ашана, ни Оушена, ни Блокбастера. Нечего там делать нормальному человеку.
Так Вам тоді на Пчілки - Ашан , або на Тростянецьку - Нью Вей ... Саме те ...
ЖК Мордор как раз для Максика
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 15:35
investorkiev написав: jj1981ua написав:
мысли и рассуждения лендлордов о налогах просто наивны. есть квартира, в ней живут левые люди - это достаточно чтобы вжарить. родство доказывать будет не просто, да и случаев не так много). и процедура простая - вам паяют штраф, не согласны - идите в суд. .
ага, фантазируй дальше. А всех мужиков пересажаем за изнасилование. А где доказательства? Так прибор же есть.
Живут люди - это еще не значит что с живущих людей ты получаешь доход, А налог - от дохода, а не по количеству голов, проживающих в квартире.
Без проблем. Ужесточаем вопросы регистрации. Орендатор указывает где живет в обязательном порядке. На гос уровне принимаем схему скидки арендаторам по налогам, на процент аренды. И тогда через одного захотят белые бумажки.
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vano80
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 15:36
airmax78 написав: investorkiev написав:
Пугает активность Бени в части грабежа бюджета и отжима активов.
Инвестировать в недвижимость тревожно.
Не понимаю, что пугает. Вы за это проголосовали трижды. Три раза подряд. Во всех сказках, религиях, народных традициях три раза подряд "да" - означает полное и безоговорочное согласие/поддержку/окончательное и бесповоротное решение. Пожалуйста, не надо теперь раскачивать лодку.
я на выборах в ВР не голосовал - был как раз на пляже в Италии. Но если бы и голосовал - то я бы не допускал узурпации власти.
Если Беня начнет рассматривать бюджет как свой карман - то смысл туда платить деньги? Да и на общем состоянии экономики это очень сильно отразится.
Поэтому тревожно.
Вот прийдет к вам в квартиру такой Джей1981 и скажет: а что это у тебя за люди в квартие живут? Жена и дочка? Не верю, плати оброк!
Я такое недавно видел в сериале Крепостная, его моя Мальвина постоянно смотрит. Я не вдавался в подробности, но у одной тетки за сына и бабку забрали корову-кормилицу, и то сказали что "этой оплаты только до весны хватит"...
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investorkiev
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 15:37
vano80 написав: investorkiev написав: jj1981ua написав:
мысли и рассуждения лендлордов о налогах просто наивны. есть квартира, в ней живут левые люди - это достаточно чтобы вжарить. родство доказывать будет не просто, да и случаев не так много). и процедура простая - вам паяют штраф, не согласны - идите в суд. .
ага, фантазируй дальше. А всех мужиков пересажаем за изнасилование. А где доказательства? Так прибор же есть.
Живут люди - это еще не значит что с живущих людей ты получаешь доход, А налог - от дохода, а не по количеству голов, проживающих в квартире.
Без проблем. Ужесточаем вопросы регистрации. Орендатор указывает где живет в обязательном порядке. На гос уровне принимаем схему скидки арендаторам по налогам, на процент аренды. И тогда через одного захотят белые бумажки.
хотеть могут что хотят - ни один лендлорд в здравом уме не зарегистрирует у себя в прэлэсти какихто непонятных понаехов.
И вообще я думал что прописки и регистрации - совковый атавизм, а на форуме сидят продвинутые люди. А получается что молодежь 80-81-82 годов рождения и моложе вовсю ратуют за совок - закрепить, отобрать возможность перемещения, заводы отобрать у собственников, национализировать и ввести трудовую повинность (чтобы на этих заводах было кому работать), а у селян снова отобрать паспорта, чтобы они не перлись в Киев и не создавали лишний спрос на КРЖН
Востаннє редагувалось investorkiev
в П'ят 13 вер, 2019 15:40, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 15:37
investorkiev написав:
Пугает активность Бени в части грабежа бюджета и отжима активов.
Инвестировать в недвижимость тревожно.
Да не пугайтесь. Бене до ваших бетонометров нет никакого дела. Есть дела поинтереснее - Криворожсталь, энергорынок и т.п. Он в ваш карман со стороны будет лезть....... ..Тарифы и всякое такое...Наголосовали, пля....
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