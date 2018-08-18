Додано: П'ят 13 вер, 2019 15:36

airmax78 написав: investorkiev написав: Пугает активность Бени в части грабежа бюджета и отжима активов.



Инвестировать в недвижимость тревожно. Пугает активность Бени в части грабежа бюджета и отжима активов.Инвестировать в недвижимость тревожно.

Не понимаю, что пугает. Вы за это проголосовали трижды. Три раза подряд. Во всех сказках, религиях, народных традициях три раза подряд "да" - означает полное и безоговорочное согласие/поддержку/окончательное и бесповоротное решение. Пожалуйста, не надо теперь раскачивать лодку. Не понимаю, что пугает. Вы за это проголосовали трижды. Три раза подряд. Во всех сказках, религиях, народных традициях три раза подряд "да" - означает полное и безоговорочное согласие/поддержку/окончательное и бесповоротное решение. Пожалуйста, не надо теперь раскачивать лодку.

я на выборах в ВР не голосовал - был как раз на пляже в Италии. Но если бы и голосовал - то я бы не допускал узурпации власти.Если Беня начнет рассматривать бюджет как свой карман - то смысл туда платить деньги? Да и на общем состоянии экономики это очень сильно отразится.Поэтому тревожно.Вот прийдет к вам в квартиру такой Джей1981 и скажет: а что это у тебя за люди в квартие живут? Жена и дочка? Не верю, плати оброк!Я такое недавно видел в сериале Крепостная, его моя Мальвина постоянно смотрит. Я не вдавался в подробности, но у одной тетки за сына и бабку забрали корову-кормилицу, и то сказали что "этой оплаты только до весны хватит"...