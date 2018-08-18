Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
investorkiev написав:Пугает активность Бени в части грабежа бюджета и отжима активов.
Инвестировать в недвижимость тревожно.
Да не пугайтесь. Бене до ваших бетонометров нет никакого дела. Есть дела поинтереснее - Криворожсталь, энергорынок и т.п. Он в ваш карман со стороны будет лезть....... ..Тарифы и всякое такое...Наголосовали, пля....
Кстати. ЗЕ четко обещал снижения тарифов, я помню видосик который он снял на телефон со своего совещания с какими-то людьми (помню там был Герус), и он удивленно сказал в свой телефон: оказывается олигархи п№здят наши деньги, а тарифы завышены и мы их сразу снизим.
Понимаю - первые месяцы было не до того, да еще и лето, но сейчас уже в самый раз - пора снижать! А то ряха мамы Коболева уже в телевизор не влезет...
investorkiev написав:хотеть могут что хотят - ни один лендлорд в здравом уме не зарегистрирует у себя в прэлэсти какихто непонятных понаехов. И вообще я думал что прописки и регистрации - совковый атавизм, а на форуме сидят продвинутые люди. А получается что молодежь 80-81-82 годов рождения и моложе вовсю ратуют за совок - закрепить, отобрать возможность перемещения, заводы отобрать у собственников, национализировать и ввести трудовую повинность (чтобы на этих заводах было кому работать), а у селян снова отобрать паспорта, чтобы они не перлись в Киев и не создавали лишний спрос на КРЖН
Тебя никто не просит регистрировать жильцов. Жилец на работе, а тем более в банке указывает место жительства. Учитывая заявленное желание контролировать доходы-расходы, вся эта инфа будет у налоговой. И потом сотни тысяч лендлордов, будете объясняться с налоговой, откуда у вас тяга к благотворительности.
investorkiev написав:хотеть могут что хотят - ни один лендлорд в здравом уме не зарегистрирует у себя в прэлэсти какихто непонятных понаехов. И вообще я думал что прописки и регистрации - совковый атавизм, а на форуме сидят продвинутые люди. А получается что молодежь 80-81-82 годов рождения и моложе вовсю ратуют за совок - закрепить, отобрать возможность перемещения, заводы отобрать у собственников, национализировать и ввести трудовую повинность (чтобы на этих заводах было кому работать), а у селян снова отобрать паспорта, чтобы они не перлись в Киев и не создавали лишний спрос на КРЖН
совок явно в голове у вас. я вам написал простую схему, а вы думаете все вокруг дураки и не понимают зачем человеку 3+ квартиры. ну продолжайте всех вокруг считать дураками и думать, что нужно 100500 доказательств + ваше чистосердечное признание.
кстати, до вас, думаю, в этом году не дойдет. но это лишь вопрос времени. я лишь к тому, что все не сложно если будет стоять задача. а я так смотрю зеленые именно в эту сторону копают (на гранты наших западных "друзей").
Востаннє редагувалось jj1981ua в П'ят 13 вер, 2019 15:49, всього редагувалось 1 раз.
investorkiev написав:Пугает активность Бени в части грабежа бюджета и отжима активов.
Инвестировать в недвижимость тревожно.
Да не пугайтесь. Бене до ваших бетонометров нет никакого дела. Есть дела поинтереснее - Криворожсталь, энергорынок и т.п. Он в ваш карман со стороны будет лезть....... ..Тарифы и всякое такое...Наголосовали, пля....
Кстати. ЗЕ четко обещал снижения тарифов, я помню видосик который он снял на телефон со своего совещания с какими-то людьми (помню там был Герус), и он удивленно сказал в свой телефон: оказывается олигархи п№здят наши деньги, а тарифы завышены и мы их сразу снизим.
Понимаю - первые месяцы было не до того, да еще и лето, но сейчас уже в самый раз - пора снижать! А то ряха мамы Коболева уже в телевизор не влезет...
Да конечно снизит....за счет бабушек.... когда бабло качать на покрытие из бюджета будет. Потом курс в космос, как всегда и здравствуй новый уровень цен. Читаем классиков- инфляция- налог для бедных. Плавали уже...знаем. А ты из киселя зеленого реально чтоль будешь или просто косишь под их де*** биомассу?
investorkiev написав:Пугает активность Бени в части грабежа бюджета и отжима активов. Инвестировать в недвижимость тревожно.
Да не пугайтесь. Бене до ваших бетонометров нет никакого дела. Есть дела поинтереснее - Криворожсталь, энергорынок и т.п. Он в ваш карман со стороны будет лезть....... ..Тарифы и всякое такое...Наголосовали, пля....
Кстати. ЗЕ четко обещал снижения тарифов, я помню видосик который он снял на телефон со своего совещания с какими-то людьми (помню там был Герус), и он удивленно сказал в свой телефон: оказывается олигархи п№здят наши деньги, а тарифы завышены и мы их сразу снизим. Понимаю - первые месяцы было не до того, да еще и лето, но сейчас уже в самый раз - пора снижать! А то ряха мамы Коболева уже в телевизор не влезет...