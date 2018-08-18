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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1702170317041705

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 230
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
74
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
29
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
32
Всього голосів : 230
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 15:42

  GADFLY написав:
  investorkiev написав:Пугает активность Бени в части грабежа бюджета и отжима активов.

Инвестировать в недвижимость тревожно.

Да не пугайтесь. Бене до ваших бетонометров нет никакого дела. Есть дела поинтереснее - Криворожсталь, энергорынок и т.п. Он в ваш карман со стороны будет лезть....... ..Тарифы и всякое такое...Наголосовали, пля.... :mrgreen:

Кстати. ЗЕ четко обещал снижения тарифов, я помню видосик который он снял на телефон со своего совещания с какими-то людьми (помню там был Герус), и он удивленно сказал в свой телефон: оказывается олигархи п№здят наши деньги, а тарифы завышены и мы их сразу снизим.


Понимаю - первые месяцы было не до того, да еще и лето, но сейчас уже в самый раз - пора снижать! А то ряха мамы Коболева уже в телевизор не влезет...
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 15:44

  investorkiev написав:хотеть могут что хотят - ни один лендлорд в здравом уме не зарегистрирует у себя в прэлэсти какихто непонятных понаехов.
И вообще я думал что прописки и регистрации - совковый атавизм, а на форуме сидят продвинутые люди. А получается что молодежь 80-81-82 годов рождения и моложе вовсю ратуют за совок - закрепить, отобрать возможность перемещения, заводы отобрать у собственников, национализировать и ввести трудовую повинность (чтобы на этих заводах было кому работать), а у селян снова отобрать паспорта, чтобы они не перлись в Киев и не создавали лишний спрос на КРЖН


Тебя никто не просит регистрировать жильцов. Жилец на работе, а тем более в банке указывает место жительства. Учитывая заявленное желание контролировать доходы-расходы, вся эта инфа будет у налоговой. И потом сотни тысяч лендлордов, будете объясняться с налоговой, откуда у вас тяга к благотворительности.
vano80
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 15:47

  investorkiev написав:хотеть могут что хотят - ни один лендлорд в здравом уме не зарегистрирует у себя в прэлэсти какихто непонятных понаехов.
И вообще я думал что прописки и регистрации - совковый атавизм, а на форуме сидят продвинутые люди. А получается что молодежь 80-81-82 годов рождения и моложе вовсю ратуют за совок - закрепить, отобрать возможность перемещения, заводы отобрать у собственников, национализировать и ввести трудовую повинность (чтобы на этих заводах было кому работать), а у селян снова отобрать паспорта, чтобы они не перлись в Киев и не создавали лишний спрос на КРЖН

совок явно в голове у вас. я вам написал простую схему, а вы думаете все вокруг дураки и не понимают зачем человеку 3+ квартиры. ну продолжайте всех вокруг считать дураками и думать, что нужно 100500 доказательств + ваше чистосердечное признание.

кстати, до вас, думаю, в этом году не дойдет. но это лишь вопрос времени. я лишь к тому, что все не сложно если будет стоять задача. а я так смотрю зеленые именно в эту сторону копают (на гранты наших западных "друзей").
Востаннє редагувалось jj1981ua в П'ят 13 вер, 2019 15:49, всього редагувалось 1 раз.
свидетели нереального дорожая уже завтра: Оранжевый-хит сезона, investorkiev, airmax78, Serg-ik... пополняется
jj1981ua
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 15:48

  investorkiev написав:
  GADFLY написав:
  investorkiev написав:Пугает активность Бени в части грабежа бюджета и отжима активов.

Инвестировать в недвижимость тревожно.

Да не пугайтесь. Бене до ваших бетонометров нет никакого дела. Есть дела поинтереснее - Криворожсталь, энергорынок и т.п. Он в ваш карман со стороны будет лезть....... ..Тарифы и всякое такое...Наголосовали, пля.... :mrgreen:

Кстати. ЗЕ четко обещал снижения тарифов, я помню видосик который он снял на телефон со своего совещания с какими-то людьми (помню там был Герус), и он удивленно сказал в свой телефон: оказывается олигархи п№здят наши деньги, а тарифы завышены и мы их сразу снизим.


Понимаю - первые месяцы было не до того, да еще и лето, но сейчас уже в самый раз - пора снижать! А то ряха мамы Коболева уже в телевизор не влезет...

Да конечно снизит....за счет бабушек.... когда бабло качать на покрытие из бюджета будет. Потом курс в космос, как всегда и здравствуй новый уровень цен. Читаем классиков- инфляция- налог для бедных. Плавали уже...знаем.
А ты из киселя зеленого реально чтоль будешь или просто косишь под их де*** биомассу?
GADFLY
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 15:56

Теперь даже Космолоты смогут через открытые торги арендовать коммунальную власность.
Проект Закону про оренду державного та комунального майна
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp ... 3511=66716

Проголосован в первом чтении и проголосован за подготовку ко второму чтению по сокращенной процедуре.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 16:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:
  GADFLY написав:
  investorkiev написав:Пугает активность Бени в части грабежа бюджета и отжима активов.
Инвестировать в недвижимость тревожно.

Да не пугайтесь. Бене до ваших бетонометров нет никакого дела. Есть дела поинтереснее - Криворожсталь, энергорынок и т.п. Он в ваш карман со стороны будет лезть....... ..Тарифы и всякое такое...Наголосовали, пля.... :mrgreen:

Кстати. ЗЕ четко обещал снижения тарифов, я помню видосик который он снял на телефон со своего совещания с какими-то людьми (помню там был Герус), и он удивленно сказал в свой телефон: оказывается олигархи п№здят наши деньги, а тарифы завышены и мы их сразу снизим.
Понимаю - первые месяцы было не до того, да еще и лето, но сейчас уже в самый раз - пора снижать! А то ряха мамы Коболева уже в телевизор не влезет...


https://www.facebook.com/permalink.php? ... __tn__=K-R
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 16:22

А доходы и расходы и уплату налогов зелей будут контролировать? Говорят, он 13 лямов минимум вывел в офшоры и скупил недвигу по всему миру.
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