Додано: П'ят 13 вер, 2019 15:47

investorkiev написав: хотеть могут что хотят - ни один лендлорд в здравом уме не зарегистрирует у себя в прэлэсти какихто непонятных понаехов.

И вообще я думал что прописки и регистрации - совковый атавизм, а на форуме сидят продвинутые люди. А получается что молодежь 80-81-82 годов рождения и моложе вовсю ратуют за совок - закрепить, отобрать возможность перемещения, заводы отобрать у собственников, национализировать и ввести трудовую повинность (чтобы на этих заводах было кому работать), а у селян снова отобрать паспорта, чтобы они не перлись в Киев и не создавали лишний спрос на КРЖН хотеть могут что хотят - ни один лендлорд в здравом уме не зарегистрирует у себя в прэлэсти какихто непонятных понаехов.И вообще я думал что прописки и регистрации - совковый атавизм, а на форуме сидят продвинутые люди. А получается что молодежь 80-81-82 годов рождения и моложе вовсю ратуют за совок - закрепить, отобрать возможность перемещения, заводы отобрать у собственников, национализировать и ввести трудовую повинность (чтобы на этих заводах было кому работать), а у селян снова отобрать паспорта, чтобы они не перлись в Киев и не создавали лишний спрос на КРЖН

совок явно в голове у вас. я вам написал простую схему, а вы думаете все вокруг дураки и не понимают зачем человеку 3+ квартиры. ну продолжайте всех вокруг считать дураками и думать, что нужно 100500 доказательств + ваше чистосердечное признание.кстати, до вас, думаю, в этом году не дойдет. но это лишь вопрос времени. я лишь к тому, что все не сложно если будет стоять задача. а я так смотрю зеленые именно в эту сторону копают (на гранты наших западных "друзей").