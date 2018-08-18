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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1703170417051706

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 230
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
74
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
29
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
32
Всього голосів : 230
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 19:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

investorkiev написав:Квартирант может говорить на работе что хочет - что живет по адресу Хрещатик 1, что живет в соседней квартире у бабушки, чтобы его коллекторы не словили, может придумать любой адрес.

И что? Как это проверить, и кто этим будет заниматься за 2тыс грн налогов (возможных)?

Снова крассные комисары в кожанках будут вламываться в квартиру и проверять всех жильцов? А тех кто подозрительный (не зарегистрирован) - увозить в казеный дом?

Ребята, лендлордов вывести из тени можно только добровольно, лаской и нежностью, создав им комфортные условия и пообещав много плюшек в обмен на необременительный налог.


Вы на самом деле сильно не дооцениваете молодую команду, они очень начитались учебников, а там написано, что налоги должны платить все и все одинаково.
А плюшек и пряников не завезли.
Посмотрите все законопроекты несут карательную составляющую. Все штрафы режима Порошенко увеличены в среднем в четыре раза.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 19:44

  freeze написав:
investorkiev написав:Квартирант может говорить на работе что хочет - что живет по адресу Хрещатик 1, что живет в соседней квартире у бабушки, чтобы его коллекторы не словили, может придумать любой адрес.

И что? Как это проверить, и кто этим будет заниматься за 2тыс грн налогов (возможных)?

Снова крассные комисары в кожанках будут вламываться в квартиру и проверять всех жильцов? А тех кто подозрительный (не зарегистрирован) - увозить в казеный дом?

Ребята, лендлордов вывести из тени можно только добровольно, лаской и нежностью, создав им комфортные условия и пообещав много плюшек в обмен на необременительный налог.


Вы на самом деле сильно не дооцениваете молодую команду, они очень начитались учебников, а там написано, что налоги должны платить все и все одинаково.
А плюшек и пряников не завезли.
Посмотрите все законопроекты несут карательную составляющую. Все штрафы режима Порошенко увеличены в среднем в четыре раза.


Я ж не спорю, что все должны платить налоги.

По учебнику, сейчас самое время опубликовать, а может даже поставить динамический дисплей на Майдане, где в режиме реального времени бы указывали, сколько налогов добрали с каждого Олигарха пофамильно.

Напр., Беня - раньше платил средне по году 0 целых куй десятых, а в сентябре 2019 его раскуркулили сразу на 1.5 млрд дол; Ахмет - раньше платил 200 млн в год, в этом году заплатил 2 млрд и взял обязательство в следущем году минимум 2.5 млрд дол.
И т.д - и так хотя бы по первым 20 фигурантам Форбса.
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 19:53

  airmax78 написав:О, а Вы предлагаете им не быть жадными.

Это я предлагал в 2011г когда проект начинался и себестоимость 1м2 планировалась 800 бакинских, а цену выставили раз в 5-7 больше и потому первые пару лет продаж почти не было.
Потом после меня начались перепланировки с 18 этажа до 24 этажа(верхние были пентхаусы) с 3 на 4 квартиры с усилением конструкций плюс конструктор влепил кучу ненужного металла, поэтому не знаю во что они в конце концов уложились
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 20:02

  shapo написав:
  airmax78 написав:О, а Вы предлагаете им не быть жадными.

Это я предлагал в 2011г когда проект начинался и себестоимость 1м2 планировалась 800 бакинских, а цену выставили раз в 5-7 больше и потому первые пару лет продаж почти не было.
Потом после меня начались перепланировки с 18 этажа до 24 этажа(верхние были пентхаусы) с 3 на 4 квартиры с усилением конструкций плюс конструктор влепил кучу ненужного металла, поэтому не знаю во что они в конце концов уложились

Если предположить, что дом находился бы в нормальном месте, Вы бы в нем купили квартиру?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 20:09

  airmax78 написав:Если предположить, что дом находился бы в нормальном месте, Вы бы в нем купили квартиру?

Так там самое дорогое это место, остальное эконом-вариант.
Я удивлялся когда строили почему квартиры с отделкой рядом в доме 7 для сбу-ников (там банк на 1 этаже) продаются дешевле чем у нас без отделки. И только сейчас от своего нынешнего коллеги узнал, что там с тыльной стороны от Воровского проблемы с фундаментом. У нас их при мне не было. Что там сейчас понятия не имею, но мне там квартира не нужна т. к. район не нравится
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 20:21

  shapo написав:
  airmax78 написав:Если предположить, что дом находился бы в нормальном месте, Вы бы в нем купили квартиру?

Так там самое дорогое это место, остальное эконом-вариант.
Я удивлялся когда строили почему квартиры с отделкой рядом в доме 7 для сбу-ников (там банк на 1 этаже) продаются дешевле чем у нас без отделки. И только сейчас от своего нынешнего коллеги узнал, что там с тыльной стороны от Воровского проблемы с фундаментом. У нас их при мне не было. Что там сейчас понятия не имею, но мне там квартира не нужна т. к. район не нравится

Я же и говорю - место плохое. Далеко от Сермили. Но дом, вроде, ничего. Эконом, конечно, но такой, эконом +. И то, только из-за окон, лифтов, керамогранита, отделки на этажах и паркинга. Не суровый эконом.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 20:27

  airmax78 написав:Я же и говорю - место плохое. Далеко от Сермили. Но дом, вроде, ничего. Эконом, конечно, но такой, эконом +. И то, только из-за окон, лифтов, керамогранита, отделки на этажах и паркинга. Не суровый эконом.

Как раз из-за места - Шевченковского района - где живут 3 бывших президента продажники и загибали вначале цену пока жизнь не опустила их на землю
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 20:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Но дом, вроде, ничего. Эконом, конечно, но такой, эконом +. И то, только из-за окон, лифтов, керамогранита, отделки на этажах и паркинга. Не суровый эконом.

с таким подходом на фоне этого дома голосеево суровый эконом на грани с шлаком(бабульки-консьержи на входе) 8)
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 20:55

  Прохожий написав:
  airmax78 написав:Но дом, вроде, ничего. Эконом, конечно, но такой, эконом +. И то, только из-за окон, лифтов, керамогранита, отделки на этажах и паркинга. Не суровый эконом.

с таким подходом на фоне этого дома голосеево суровый эконом на грани с шлаком(бабульки-консьержи на входе) 8)

Ну это не ко мне вопросы. Шапо сказал эконом, значит эконом. Хотя, конечно, не часто встречается эконом с такими характеристиками, и бизнес - тоже редко, но не будем спорить.
Все равно место не подходит.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 21:00

  Прохожий написав:с таким подходом на фоне этого дома голосеево суровый эконом на грани с шлаком(бабульки-консьержи на входе) 8)

Если мне память не изменяет его позиционировали как клубный дом. Не эконом есть, например, строящийся уже лет 10 София фреска, вот там серьёзные конструкции с перекрытиями не 200мм,а 300, и бетоном от В50 до В35, а не В25
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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