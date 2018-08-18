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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 19:39
investorkiev написав:Квартирант может говорить на работе что хочет - что живет по адресу Хрещатик 1, что живет в соседней квартире у бабушки, чтобы его коллекторы не словили, может придумать любой адрес.
И что? Как это проверить, и кто этим будет заниматься за 2тыс грн налогов (возможных)?
Снова крассные комисары в кожанках будут вламываться в квартиру и проверять всех жильцов? А тех кто подозрительный (не зарегистрирован) - увозить в казеный дом?
Ребята, лендлордов вывести из тени можно только добровольно, лаской и нежностью, создав им комфортные условия и пообещав много плюшек в обмен на необременительный налог.
Вы на самом деле сильно не дооцениваете молодую команду, они очень начитались учебников, а там написано, что налоги должны платить все и все одинаково.
А плюшек и пряников не завезли.
Посмотрите все законопроекты несут карательную составляющую. Все штрафы режима Порошенко увеличены в среднем в четыре раза.
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 19:44
freeze написав:
investorkiev написав:Квартирант может говорить на работе что хочет - что живет по адресу Хрещатик 1, что живет в соседней квартире у бабушки, чтобы его коллекторы не словили, может придумать любой адрес.
И что? Как это проверить, и кто этим будет заниматься за 2тыс грн налогов (возможных)?
Снова крассные комисары в кожанках будут вламываться в квартиру и проверять всех жильцов? А тех кто подозрительный (не зарегистрирован) - увозить в казеный дом?
Ребята, лендлордов вывести из тени можно только добровольно, лаской и нежностью, создав им комфортные условия и пообещав много плюшек в обмен на необременительный налог.
Вы на самом деле сильно не дооцениваете молодую команду, они очень начитались учебников, а там написано, что налоги должны платить все и все одинаково.
А плюшек и пряников не завезли.
Посмотрите все законопроекты несут карательную составляющую. Все штрафы режима Порошенко увеличены в среднем в четыре раза.
Я ж не спорю, что все должны платить налоги.
По учебнику, сейчас самое время опубликовать, а может даже поставить динамический дисплей на Майдане, где в режиме реального времени бы указывали, сколько налогов добрали с каждого Олигарха пофамильно.
Напр., Беня - раньше платил средне по году 0 целых куй десятых, а в сентябре 2019 его раскуркулили сразу на 1.5 млрд дол; Ахмет - раньше платил 200 млн в год, в этом году заплатил 2 млрд и взял обязательство в следущем году минимум 2.5 млрд дол.
И т.д - и так хотя бы по первым 20 фигурантам Форбса.
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investorkiev
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 19:53
airmax78 написав:
О, а Вы предлагаете им не быть жадными.
Это я предлагал в 2011г когда проект начинался и себестоимость 1м2 планировалась 800 бакинских, а цену выставили раз в 5-7 больше и потому первые пару лет продаж почти не было.
Потом после меня начались перепланировки с 18 этажа до 24 этажа(верхние были пентхаусы) с 3 на 4 квартиры с усилением конструкций плюс конструктор влепил кучу ненужного металла, поэтому не знаю во что они в конце концов уложились
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 20:02
shapo написав: airmax78 написав:
О, а Вы предлагаете им не быть жадными.
Это я предлагал в 2011г когда проект начинался и себестоимость 1м2 планировалась 800 бакинских, а цену выставили раз в 5-7 больше и потому первые пару лет продаж почти не было.
Потом после меня начались перепланировки с 18 этажа до 24 этажа(верхние были пентхаусы) с 3 на 4 квартиры с усилением конструкций плюс конструктор влепил кучу ненужного металла, поэтому не знаю во что они в конце концов уложились
Если предположить, что дом находился бы в нормальном месте, Вы бы в нем купили квартиру?
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 20:09
airmax78 написав:
Если предположить, что дом находился бы в нормальном месте, Вы бы в нем купили квартиру?
Так там самое дорогое это место, остальное эконом-вариант.
Я удивлялся когда строили почему квартиры с отделкой рядом в доме 7 для сбу-ников (там банк на 1 этаже) продаются дешевле чем у нас без отделки. И только сейчас от своего нынешнего коллеги узнал, что там с тыльной стороны от Воровского проблемы с фундаментом. У нас их при мне не было. Что там сейчас понятия не имею, но мне там квартира не нужна т. к. район не нравится
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 20:21
shapo написав: airmax78 написав:
Если предположить, что дом находился бы в нормальном месте, Вы бы в нем купили квартиру?
Так там самое дорогое это место, остальное эконом-вариант.
Я удивлялся когда строили почему квартиры с отделкой рядом в доме 7 для сбу-ников (там банк на 1 этаже) продаются дешевле чем у нас без отделки. И только сейчас от своего нынешнего коллеги узнал, что там с тыльной стороны от Воровского проблемы с фундаментом. У нас их при мне не было. Что там сейчас понятия не имею, но мне там квартира не нужна т. к. район не нравится
Я же и говорю - место плохое. Далеко от Сермили. Но дом, вроде, ничего. Эконом, конечно, но такой, эконом +. И то, только из-за окон, лифтов, керамогранита, отделки на этажах и паркинга. Не суровый эконом.
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 20:27
airmax78 написав:
Я же и говорю - место плохое. Далеко от Сермили. Но дом, вроде, ничего. Эконом, конечно, но такой, эконом +. И то, только из-за окон, лифтов, керамогранита, отделки на этажах и паркинга. Не суровый эконом.
Как раз из-за места - Шевченковского района - где живут 3 бывших президента продажники и загибали вначале цену пока жизнь не опустила их на землю
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 20:37
airmax78 написав:
Но дом, вроде, ничего. Эконом, конечно, но такой, эконом +. И то, только из-за окон, лифтов, керамогранита, отделки на этажах и паркинг
а. Не суровый эконом.
с таким подходом на фоне этого дома голосеево суровый эконом на грани с шлаком(бабульки-консьержи на входе)
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 20:55
Прохожий написав: airmax78 написав:
Но дом, вроде, ничего. Эконом, конечно, но такой, эконом +. И то, только из-за окон, лифтов, керамогранита, отделки на этажах и паркинг
а. Не суровый эконом.
с таким подходом на фоне этого дома голосеево суровый эконом на грани с шлаком(бабульки-консьержи на входе)
Ну это не ко мне вопросы. Шапо сказал эконом, значит эконом. Хотя, конечно, не часто встречается эконом с такими характеристиками, и бизнес - тоже редко, но не будем спорить.
Все равно место не подходит.
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 21:00
Прохожий написав:
с таким подходом на фоне этого дома голосеево суровый эконом на грани с шлаком(бабульки-консьержи на входе)
Если мне память не изменяет его позиционировали как клубный дом. Не эконом есть, например, строящийся уже лет 10 София фреска, вот там серьёзные конструкции с перекрытиями не 200мм,а 300, и бетоном от В50 до В35, а не В25
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