В Покровском посаде в офисной части серая плиточка на полах и жёлтые крашеные стены. Так же как и в Карнеги кстати.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 13 вер, 2019 21:16
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
В Покровском посаде в офисной части серая плиточка на полах и жёлтые крашеные стены. Так же как и в Карнеги кстати.
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 22:12
Кстати, в Польше, либо 8% от суммы брутто (не знаю, есть ли там лимит по сумме), либо 18% (это уже сумма нетто, все расходы можно списывать) до суммы в 85 тыс злотых, свыше 85 тыс уже 32%.
Т.е. в определенный момент может быть выгоднее платить 8% либо 18% в Польше, чем в Украине.
И кстати №2, в Великобоитании доход до 10 тыс футнов налогом не облагается, а 10 тыс - это более 300 тыс гривен.
Так что думай-те, время перепаковаться закордон еще есть
Додано: П'ят 13 вер, 2019 22:13
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Кстати кто там близок к отделам продаж, продажи оживились?
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