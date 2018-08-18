RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1704170517061707

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 230
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
74
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
29
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
32
Всього голосів : 230
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 21:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В Покровском посаде в офисной части серая плиточка на полах и жёлтые крашеные стены. Так же как и в Карнеги кстати.

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20139
З нами з: 20.04.08
Подякував: 364 раз.
Подякували: 506 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 22:12

  freeze написав:
investorkiev написав:Квартирант может говорить на работе что хочет - что живет по адресу Хрещатик 1, что живет в соседней квартире у бабушки, чтобы его коллекторы не словили, может придумать любой адрес.

И что? Как это проверить, и кто этим будет заниматься за 2тыс грн налогов (возможных)?

Снова крассные комисары в кожанках будут вламываться в квартиру и проверять всех жильцов? А тех кто подозрительный (не зарегистрирован) - увозить в казеный дом?

Ребята, лендлордов вывести из тени можно только добровольно, лаской и нежностью, создав им комфортные условия и пообещав много плюшек в обмен на необременительный налог.


Вы на самом деле сильно не дооцениваете молодую команду, они очень начитались учебников, а там написано, что налоги должны платить все и все одинаково.
А плюшек и пряников не завезли.
Посмотрите все законопроекты несут карательную составляющую. Все штрафы режима Порошенко увеличены в среднем в четыре раза.


Кстати, в Польше, либо 8% от суммы брутто (не знаю, есть ли там лимит по сумме), либо 18% (это уже сумма нетто, все расходы можно списывать) до суммы в 85 тыс злотых, свыше 85 тыс уже 32%.

Т.е. в определенный момент может быть выгоднее платить 8% либо 18% в Польше, чем в Украине.

И кстати №2, в Великобоитании доход до 10 тыс футнов налогом не облагается, а 10 тыс - это более 300 тыс гривен.

Так что думай-те, время перепаковаться закордон еще есть :)
change_pm
 
Повідомлень: 519
З нами з: 03.02.16
Подякував: 11 раз.
Подякували: 148 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 22:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстати кто там близок к отделам продаж, продажи оживились?
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20139
З нами з: 20.04.08
Подякував: 364 раз.
Подякували: 506 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 22:53

  change_pm написав:И кстати №2, в Великобоитании доход до 10 тыс футнов налогом не облагается, а 10 тыс - это более 300 тыс гривен.

Так что думай-те, время перепаковаться закордон еще есть :)

І що нам там робити ?? Ми ж нічого не вміємо, окрім збирання щомісяця ренти з понаїхів. )) Займатися на Альбіоні лордизмом грошей не вистачить, оскільки нерухомість неймовірно дорога навіть для місцевого середнього класу. З 10-ма тисячами фунтів там людина - нікчемний хробак, а в Україні з 300-ми тисячами гривень - шанований член суспільства без потреби працювати.
ihorkyiv
 
Повідомлень: 486
З нами з: 01.05.17
Подякував: 89 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 23:43

  investorkiev написав:Ребята, лендлордов вывести из тени можно только добровольно, лаской и нежностью, создав им комфортные условия и пообещав много плюшек в обмен на необременительный налог.

так во всем мире и делают - уговаривают, необременительно, нежно и ласково. ага.
и для фанатов дорожая - коротко о перспективах экономики нашей родины в 1 цифре
https://www.youtube.com/watch?v=E7oa664UqmE
178.9 млрд под 17.9%. без комментариев.
все это на*бнется, вопрос только когда.
свидетели нереального дорожая уже завтра: Оранжевый-хит сезона, investorkiev, airmax78, Serg-ik... пополняется
jj1981ua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 114
З нами з: 01.03.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1704170517061707
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1626, 1627, 1628
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
16279 2568061
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 вер, 2019 22:25
change_pm
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
8 7488
Переглянути останнє повідомлення
Суб 17 сер, 2019 14:41
lol8060
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 183284
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.