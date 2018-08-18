Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
investorkiev написав:Квартирант может говорить на работе что хочет - что живет по адресу Хрещатик 1, что живет в соседней квартире у бабушки, чтобы его коллекторы не словили, может придумать любой адрес.
И что? Как это проверить, и кто этим будет заниматься за 2тыс грн налогов (возможных)?
Снова крассные комисары в кожанках будут вламываться в квартиру и проверять всех жильцов? А тех кто подозрительный (не зарегистрирован) - увозить в казеный дом?
Ребята, лендлордов вывести из тени можно только добровольно, лаской и нежностью, создав им комфортные условия и пообещав много плюшек в обмен на необременительный налог.
Вы на самом деле сильно не дооцениваете молодую команду, они очень начитались учебников, а там написано, что налоги должны платить все и все одинаково. А плюшек и пряников не завезли. Посмотрите все законопроекты несут карательную составляющую. Все штрафы режима Порошенко увеличены в среднем в четыре раза.
Кстати, в Польше, либо 8% от суммы брутто (не знаю, есть ли там лимит по сумме), либо 18% (это уже сумма нетто, все расходы можно списывать) до суммы в 85 тыс злотых, свыше 85 тыс уже 32%.
Т.е. в определенный момент может быть выгоднее платить 8% либо 18% в Польше, чем в Украине.
И кстати №2, в Великобоитании доход до 10 тыс футнов налогом не облагается, а 10 тыс - это более 300 тыс гривен.
Так что думай-те, время перепаковаться закордон еще есть
change_pm написав:И кстати №2, в Великобоитании доход до 10 тыс футнов налогом не облагается, а 10 тыс - это более 300 тыс гривен.
Так что думай-те, время перепаковаться закордон еще есть
І що нам там робити ?? Ми ж нічого не вміємо, окрім збирання щомісяця ренти з понаїхів. )) Займатися на Альбіоні лордизмом грошей не вистачить, оскільки нерухомість неймовірно дорога навіть для місцевого середнього класу. З 10-ма тисячами фунтів там людина - нікчемний хробак, а в Україні з 300-ми тисячами гривень - шанований член суспільства без потреби працювати.
investorkiev написав:Ребята, лендлордов вывести из тени можно только добровольно, лаской и нежностью, создав им комфортные условия и пообещав много плюшек в обмен на необременительный налог.
так во всем мире и делают - уговаривают, необременительно, нежно и ласково. ага. и для фанатов дорожая - коротко о перспективах экономики нашей родины в 1 цифре https://www.youtube.com/watch?v=E7oa664UqmE 178.9 млрд под 17.9%. без комментариев. все это на*бнется, вопрос только когда.
Оранжевый-хит сезона написав:Кстати кто там близок к отделам продаж, продажи оживились?
а в Оранж ОП?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
investorkiev написав:Ребята, лендлордов вывести из тени можно только добровольно, лаской и нежностью, создав им комфортные условия и пообещав много плюшек в обмен на необременительный налог.
так во всем мире и делают - уговаривают, необременительно, нежно и ласково. ага. и для фанатов дорожая - коротко о перспективах экономики нашей родины в 1 цифре https://www.youtube.com/watch?v=E7oa664UqmE 178.9 млрд под 17.9%. без комментариев. все это на*бнется, вопрос только когда.
В этом нет ничего страшного, объемы погашений тоже высокие. Общий размер гос.долга не превышает лимит. Объясню по простому. В начале года был план по займам. Например занять 100. Погасить 95. Рост долга +5 С начала года в январе например погасили 40 и сразу заняли 40. Погасили в апреле 40, и сразу перезаняли 40. В июле все повторилось. Итого получается было занято 3*40=120 Вроде бы вай-вай катастрофа. Но и было погашено тоже 3*40=120 В итоге общий долг остался на месте т.к. сумма займов= сумме погашений.
Следить надо за ростом общего гос.долга, а не только за ростом внутреннего.
investorkiev написав:Ребята, лендлордов вывести из тени можно только добровольно, лаской и нежностью, создав им комфортные условия и пообещав много плюшек в обмен на необременительный налог.
так во всем мире и делают - уговаривают, необременительно, нежно и ласково. ага. и для фанатов дорожая - коротко о перспективах экономики нашей родины в 1 цифре https://www.youtube.com/watch?v=E7oa664UqmE 178.9 млрд под 17.9%. без комментариев. все это на*бнется, вопрос только когда.
В этом нет ничего страшного, объемы погашений тоже высокие. Общий размер гос.долга не превышает лимит. Объясню по простому. В начале года был план по займам. Например занять 100. Погасить 95. Рост долга +5 С начала года в январе например погасили 40 и сразу заняли 40. Погасили в апреле 40, и сразу перезаняли 40. В июле все повторилось. Итого получается было занято 3*40=120 Вроде бы вай-вай катастрофа. Но и было погашено тоже 3*40=120 В итоге общий долг остался на месте т.к. сумма займов= сумме погашений.
Следить надо за ростом общего гос.долга, а не только за ростом внутреннего.
а внутрішній, це все міняє
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
airmax78 написав:Я же и говорю - место плохое. Далеко от Сермили. Но дом, вроде, ничего. Эконом, конечно, но такой, эконом +. И то, только из-за окон, лифтов, керамогранита, отделки на этажах и паркинга. Не суровый эконом.
Эир, место это исторический центр, это без спорно, но вот то, что оно не популярное это факт. Возможно открытие станции метро немного изменит ситуацию, но не факт. Короче, этот центр на любителя, если вам нравится, то вперёд. Виды с верхних этажей просто великолепные, учитывая рельеф и низкоэтажную соседнюю застройку. Серебряная миля же из гадкого утенка неожиданно превращается в лебедя. Посмотрим, что дальше будет, все проекты от олимпийского до дружбы народов строятся исключительно от бизнес класса до элит (по украинским меркам естественно)