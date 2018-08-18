investorkiev написав: Квартирант может говорить на работе что хочет - что живет по адресу Хрещатик 1, что живет в соседней квартире у бабушки, чтобы его коллекторы не словили, может придумать любой адрес.



И что? Как это проверить, и кто этим будет заниматься за 2тыс грн налогов (возможных)?



Снова крассные комисары в кожанках будут вламываться в квартиру и проверять всех жильцов? А тех кто подозрительный (не зарегистрирован) - увозить в казеный дом?



Ребята, лендлордов вывести из тени можно только добровольно, лаской и нежностью, создав им комфортные условия и пообещав много плюшек в обмен на необременительный налог.