В Покровском посаде в офисной части серая плиточка на полах и жёлтые крашеные стены. Так же как и в Карнеги кстати.
Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 13 вер, 2019 21:16
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
В Покровском посаде в офисной части серая плиточка на полах и жёлтые крашеные стены. Так же как и в Карнеги кстати.
Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
Додано: П'ят 13 вер, 2019 22:12
Кстати, в Польше, либо 8% от суммы брутто (не знаю, есть ли там лимит по сумме), либо 18% (это уже сумма нетто, все расходы можно списывать) до суммы в 85 тыс злотых, свыше 85 тыс уже 32%.
Т.е. в определенный момент может быть выгоднее платить 8% либо 18% в Польше, чем в Украине.
И кстати №2, в Великобоитании доход до 10 тыс футнов налогом не облагается, а 10 тыс - это более 300 тыс гривен.
Так что думай-те, время перепаковаться закордон еще есть
Додано: П'ят 13 вер, 2019 22:13
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Кстати кто там близок к отделам продаж, продажи оживились?
Додано: П'ят 13 вер, 2019 22:53
І що нам там робити ?? Ми ж нічого не вміємо, окрім збирання щомісяця ренти з понаїхів. )) Займатися на Альбіоні лордизмом грошей не вистачить, оскільки нерухомість неймовірно дорога навіть для місцевого середнього класу. З 10-ма тисячами фунтів там людина - нікчемний хробак, а в Україні з 300-ми тисячами гривень - шанований член суспільства без потреби працювати.
Додано: П'ят 13 вер, 2019 23:43
так во всем мире и делают - уговаривают, необременительно, нежно и ласково. ага.
и для фанатов дорожая - коротко о перспективах экономики нашей родины в 1 цифре
178.9 млрд под 17.9%. без комментариев.
все это на*бнется, вопрос только когда.
свидетели нереального дорожая уже завтра: Оранжевый-хит сезона, investorkiev, airmax78, Serg-ik... пополняется
Додано: Суб 14 вер, 2019 06:02
а в Оранж ОП?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Суб 14 вер, 2019 08:42
В этом нет ничего страшного, объемы погашений тоже высокие. Общий размер гос.долга не превышает лимит.
Объясню по простому.
В начале года был план по займам.
Например занять 100. Погасить 95. Рост долга +5
С начала года в январе например погасили 40 и сразу заняли 40. Погасили в апреле 40, и сразу перезаняли 40. В июле все повторилось.
Итого получается было занято 3*40=120 Вроде бы вай-вай катастрофа.
Но и было погашено тоже 3*40=120 В итоге общий долг остался на месте т.к. сумма займов= сумме погашений.
Следить надо за ростом общего гос.долга, а не только за ростом внутреннего.
Живите своим умом!
Додано: Суб 14 вер, 2019 12:21
а внутрішній, це все міняє
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Суб 14 вер, 2019 12:45
Эир, место это исторический центр, это без спорно, но вот то, что оно не популярное это факт. Возможно открытие станции метро немного изменит ситуацию, но не факт. Короче, этот центр на любителя, если вам нравится, то вперёд. Виды с верхних этажей просто великолепные, учитывая рельеф и низкоэтажную соседнюю застройку. Серебряная миля же из гадкого утенка неожиданно превращается в лебедя. Посмотрим, что дальше будет, все проекты от олимпийского до дружбы народов строятся исключительно от бизнес класса до элит (по украинским меркам естественно)
Додано: Суб 14 вер, 2019 13:48
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
цікаво, що доходи вже на рівні пізнього ВФЯ, а ціна на КРЖН не підтягнулася.
як так?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], investorkiev і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|