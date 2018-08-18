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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1705170617071708>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 230
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
74
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
29
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
32
Всього голосів : 230
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 21:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В Покровском посаде в офисной части серая плиточка на полах и жёлтые крашеные стены. Так же как и в Карнеги кстати.

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 22:12

  freeze написав:
investorkiev написав:Квартирант может говорить на работе что хочет - что живет по адресу Хрещатик 1, что живет в соседней квартире у бабушки, чтобы его коллекторы не словили, может придумать любой адрес.

И что? Как это проверить, и кто этим будет заниматься за 2тыс грн налогов (возможных)?

Снова крассные комисары в кожанках будут вламываться в квартиру и проверять всех жильцов? А тех кто подозрительный (не зарегистрирован) - увозить в казеный дом?

Ребята, лендлордов вывести из тени можно только добровольно, лаской и нежностью, создав им комфортные условия и пообещав много плюшек в обмен на необременительный налог.


Вы на самом деле сильно не дооцениваете молодую команду, они очень начитались учебников, а там написано, что налоги должны платить все и все одинаково.
А плюшек и пряников не завезли.
Посмотрите все законопроекты несут карательную составляющую. Все штрафы режима Порошенко увеличены в среднем в четыре раза.


Кстати, в Польше, либо 8% от суммы брутто (не знаю, есть ли там лимит по сумме), либо 18% (это уже сумма нетто, все расходы можно списывать) до суммы в 85 тыс злотых, свыше 85 тыс уже 32%.

Т.е. в определенный момент может быть выгоднее платить 8% либо 18% в Польше, чем в Украине.

И кстати №2, в Великобоитании доход до 10 тыс футнов налогом не облагается, а 10 тыс - это более 300 тыс гривен.

Так что думай-те, время перепаковаться закордон еще есть :)
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 22:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстати кто там близок к отделам продаж, продажи оживились?
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 22:53

  change_pm написав:И кстати №2, в Великобоитании доход до 10 тыс футнов налогом не облагается, а 10 тыс - это более 300 тыс гривен.

Так что думай-те, время перепаковаться закордон еще есть :)

І що нам там робити ?? Ми ж нічого не вміємо, окрім збирання щомісяця ренти з понаїхів. )) Займатися на Альбіоні лордизмом грошей не вистачить, оскільки нерухомість неймовірно дорога навіть для місцевого середнього класу. З 10-ма тисячами фунтів там людина - нікчемний хробак, а в Україні з 300-ми тисячами гривень - шанований член суспільства без потреби працювати.
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 23:43

  investorkiev написав:Ребята, лендлордов вывести из тени можно только добровольно, лаской и нежностью, создав им комфортные условия и пообещав много плюшек в обмен на необременительный налог.

так во всем мире и делают - уговаривают, необременительно, нежно и ласково. ага.
и для фанатов дорожая - коротко о перспективах экономики нашей родины в 1 цифре
https://www.youtube.com/watch?v=E7oa664UqmE
178.9 млрд под 17.9%. без комментариев.
все это на*бнется, вопрос только когда.
свидетели нереального дорожая уже завтра: Оранжевый-хит сезона, investorkiev, airmax78, Serg-ik... пополняется
jj1981ua
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 06:02

  Оранжевый-хит сезона написав:Кстати кто там близок к отделам продаж, продажи оживились?

а в Оранж ОП?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 08:42

  jj1981ua написав:
  investorkiev написав:Ребята, лендлордов вывести из тени можно только добровольно, лаской и нежностью, создав им комфортные условия и пообещав много плюшек в обмен на необременительный налог.

так во всем мире и делают - уговаривают, необременительно, нежно и ласково. ага.
и для фанатов дорожая - коротко о перспективах экономики нашей родины в 1 цифре
https://www.youtube.com/watch?v=E7oa664UqmE
178.9 млрд под 17.9%. без комментариев.
все это на*бнется, вопрос только когда.


В этом нет ничего страшного, объемы погашений тоже высокие. Общий размер гос.долга не превышает лимит.
Объясню по простому.
В начале года был план по займам.
Например занять 100. Погасить 95. Рост долга +5
С начала года в январе например погасили 40 и сразу заняли 40. Погасили в апреле 40, и сразу перезаняли 40. В июле все повторилось.
Итого получается было занято 3*40=120 Вроде бы вай-вай катастрофа.
Но и было погашено тоже 3*40=120 В итоге общий долг остался на месте т.к. сумма займов= сумме погашений.

Следить надо за ростом общего гос.долга, а не только за ростом внутреннего.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 12:21

  zzzzzz написав:
  jj1981ua написав:
  investorkiev написав:Ребята, лендлордов вывести из тени можно только добровольно, лаской и нежностью, создав им комфортные условия и пообещав много плюшек в обмен на необременительный налог.

так во всем мире и делают - уговаривают, необременительно, нежно и ласково. ага.
и для фанатов дорожая - коротко о перспективах экономики нашей родины в 1 цифре
https://www.youtube.com/watch?v=E7oa664UqmE
178.9 млрд под 17.9%. без комментариев.
все это на*бнется, вопрос только когда.


В этом нет ничего страшного, объемы погашений тоже высокие. Общий размер гос.долга не превышает лимит.
Объясню по простому.
В начале года был план по займам.
Например занять 100. Погасить 95. Рост долга +5
С начала года в январе например погасили 40 и сразу заняли 40. Погасили в апреле 40, и сразу перезаняли 40. В июле все повторилось.
Итого получается было занято 3*40=120 Вроде бы вай-вай катастрофа.
Но и было погашено тоже 3*40=120 В итоге общий долг остался на месте т.к. сумма займов= сумме погашений.

Следить надо за ростом общего гос.долга, а не только за ростом внутреннего.

а внутрішній, це все міняє
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 12:45

  airmax78 написав:Я же и говорю - место плохое. Далеко от Сермили. Но дом, вроде, ничего. Эконом, конечно, но такой, эконом +. И то, только из-за окон, лифтов, керамогранита, отделки на этажах и паркинга. Не суровый эконом.

Эир, место это исторический центр, это без спорно, но вот то, что оно не популярное это факт. Возможно открытие станции метро немного изменит ситуацию, но не факт. Короче, этот центр на любителя, если вам нравится, то вперёд. Виды с верхних этажей просто великолепные, учитывая рельеф и низкоэтажную соседнюю застройку. Серебряная миля же из гадкого утенка неожиданно превращается в лебедя. Посмотрим, что дальше будет, все проекты от олимпийского до дружбы народов строятся исключительно от бизнес класса до элит (по украинским меркам естественно)
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 13:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

цікаво, що доходи вже на рівні пізнього ВФЯ, а ціна на КРЖН не підтягнулася.
як так?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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