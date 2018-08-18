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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1705170617071708

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 230
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
74
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
29
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
32
Всього голосів : 230
Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 14:09

  hume написав:
  airmax78 написав:Я же и говорю - место плохое. Далеко от Сермили. Но дом, вроде, ничего. Эконом, конечно, но такой, эконом +. И то, только из-за окон, лифтов, керамогранита, отделки на этажах и паркинга. Не суровый эконом.

Эир, место это исторический центр, это без спорно, но вот то, что оно не популярное это факт. Возможно открытие станции метро немного изменит ситуацию, но не факт. Короче, этот центр на любителя, если вам нравится, то вперёд. Виды с верхних этажей просто великолепные, учитывая рельеф и низкоэтажную соседнюю застройку. Серебряная миля же из гадкого утенка неожиданно превращается в лебедя. Посмотрим, что дальше будет, все проекты от олимпийского до дружбы народов строятся исключительно от бизнес класса до элит (по украинским меркам естественно)

Будем ждать что-то новенькое на Сермиле. Лезть в "эконом" на отшибе красивой жизни - не будем.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 14:14

  airmax78 написав:
  hume написав:
  airmax78 написав:Я же и говорю - место плохое. Далеко от Сермили. Но дом, вроде, ничего. Эконом, конечно, но такой, эконом +. И то, только из-за окон, лифтов, керамогранита, отделки на этажах и паркинга. Не суровый эконом.

Эир, место это исторический центр, это без спорно, но вот то, что оно не популярное это факт. Возможно открытие станции метро немного изменит ситуацию, но не факт. Короче, этот центр на любителя, если вам нравится, то вперёд. Виды с верхних этажей просто великолепные, учитывая рельеф и низкоэтажную соседнюю застройку. Серебряная миля же из гадкого утенка неожиданно превращается в лебедя. Посмотрим, что дальше будет, все проекты от олимпийского до дружбы народов строятся исключительно от бизнес класса до элит (по украинским меркам естественно)

Будем ждать что-то новенькое на Сермиле. Лезть в "эконом" на отшибе красивой жизни - не будем.

Только оно будет дороже чем то что уже есть
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 14:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

flyman написав:цікаво, що доходи вже на рівні пізнього ВФЯ, а ціна на КРЖН не підтягнулася.
як так?
Бомбер рисует +10% за год

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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 14:27

  Kostia написав:
  airmax78 написав:Будем ждать что-то новенькое на Сермиле. Лезть в "эконом" на отшибе красивой жизни - не будем.

Только оно будет дороже чем то что уже есть

Значит свет клином на Сермиле не сошелся. Есть в Киеве и другие замечательные районы. Например, Шулявка, Нивки.
airmax78
 
Повідомлень: 31541
З нами з: 25.10.12
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 14:43

  hume написав:
  airmax78 написав:Я же и говорю - место плохое. Далеко от Сермили. Но дом, вроде, ничего. Эконом, конечно, но такой, эконом +. И то, только из-за окон, лифтов, керамогранита, отделки на этажах и паркинга. Не суровый эконом.

Эир, место это исторический центр, это без спорно, но вот то, что оно не популярное это факт. Возможно открытие станции метро немного изменит ситуацию, но не факт. Короче, этот центр на любителя, если вам нравится, то вперёд. Виды с верхних этажей просто великолепные, учитывая рельеф и низкоэтажную соседнюю застройку. Серебряная миля же из гадкого утенка неожиданно превращается в лебедя. Посмотрим, что дальше будет, все проекты от олимпийского до дружбы народов строятся исключительно от бизнес класса до элит (по украинским меркам естественно)


Жду когда на Сер.миле отхватит участок кто-то из нормальных застройщиков, типа ДБК-4 и построит свой классический ЖК на 3000+ квартир, утепленная 26этажная панель. Вот туда то я и вложусь на всю котлету, учитывая что сдаются дома уже с ремонтом (линолеум, обои в цветочек) - сразу уйдут под аренду.

До этого не вижу в Серебрянной миле ничего толкового. Вложить 200куе чтоб получать 1.2 в месяц? Пусть этим молодые коррупционеры занимаются, деньги шальные, мозгов еще нет.
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 14:45

  Оранжевый-хит сезона написав:
flyman написав:цікаво, що доходи вже на рівні пізнього ВФЯ, а ціна на КРЖН не підтягнулася.
як так?
Бомбер рисует +10% за год

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Доходы выросли, а сбережений то еще нет. Сбережения формируются 3-5 лет.
За это время нас наверняка накроет очередной кризис.

Так что без вариантов, у нас сейчас цены едва догоняют цены в Алма-ате, позорище просто.
investorkiev
 
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