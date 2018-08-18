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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 14 вер, 2019 14:09
hume написав: airmax78 написав:
Я же и говорю - место плохое. Далеко от Сермили. Но дом, вроде, ничего. Эконом, конечно, но такой, эконом +. И то, только из-за окон, лифтов, керамогранита, отделки на этажах и паркинга. Не суровый эконом.
Эир, место это исторический центр, это без спорно, но вот то, что оно не популярное это факт. Возможно открытие станции метро немного изменит ситуацию, но не факт. Короче, этот центр на любителя, если вам нравится, то вперёд. Виды с верхних этажей просто великолепные, учитывая рельеф и низкоэтажную соседнюю застройку. Серебряная миля же из гадкого утенка неожиданно превращается в лебедя. Посмотрим, что дальше будет, все проекты от олимпийского до дружбы народов строятся исключительно от бизнес класса до элит (по украинским меркам естественно)
Будем ждать что-то новенькое на Сермиле. Лезть в "эконом" на отшибе красивой жизни - не будем.
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airmax78
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Додано: Суб 14 вер, 2019 14:14
airmax78 написав: hume написав: airmax78 написав:
Я же и говорю - место плохое. Далеко от Сермили. Но дом, вроде, ничего. Эконом, конечно, но такой, эконом +. И то, только из-за окон, лифтов, керамогранита, отделки на этажах и паркинга. Не суровый эконом.
Эир, место это исторический центр, это без спорно, но вот то, что оно не популярное это факт. Возможно открытие станции метро немного изменит ситуацию, но не факт. Короче, этот центр на любителя, если вам нравится, то вперёд. Виды с верхних этажей просто великолепные, учитывая рельеф и низкоэтажную соседнюю застройку. Серебряная миля же из гадкого утенка неожиданно превращается в лебедя. Посмотрим, что дальше будет, все проекты от олимпийского до дружбы народов строятся исключительно от бизнес класса до элит (по украинским меркам естественно)
Будем ждать что-то новенькое на Сермиле. Лезть в "эконом" на отшибе красивой жизни - не будем.
Только оно будет дороже чем то что уже есть
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Kostia
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Додано: Суб 14 вер, 2019 14:16
flyman написав:цікаво, що доходи вже на рівні пізнього ВФЯ, а ціна на КРЖН не підтягнулася.
як так?
Бомбер рисует +10% за год
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Додано: Суб 14 вер, 2019 14:27
Kostia написав: airmax78 написав:
Будем ждать что-то новенькое на Сермиле. Лезть в "эконом" на отшибе красивой жизни - не будем.
Только оно будет дороже чем то что уже есть
Значит свет клином на Сермиле не сошелся. Есть в Киеве и другие замечательные районы. Например, Шулявка, Нивки.
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airmax78
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