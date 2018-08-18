|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Суб 14 вер, 2019 14:09
hume написав: airmax78 написав:
Я же и говорю - место плохое. Далеко от Сермили. Но дом, вроде, ничего. Эконом, конечно, но такой, эконом +. И то, только из-за окон, лифтов, керамогранита, отделки на этажах и паркинга. Не суровый эконом.
Эир, место это исторический центр, это без спорно, но вот то, что оно не популярное это факт. Возможно открытие станции метро немного изменит ситуацию, но не факт. Короче, этот центр на любителя, если вам нравится, то вперёд. Виды с верхних этажей просто великолепные, учитывая рельеф и низкоэтажную соседнюю застройку. Серебряная миля же из гадкого утенка неожиданно превращается в лебедя. Посмотрим, что дальше будет, все проекты от олимпийского до дружбы народов строятся исключительно от бизнес класса до элит (по украинским меркам естественно)
Будем ждать что-то новенькое на Сермиле. Лезть в "эконом" на отшибе красивой жизни - не будем.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 31542
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 810 раз.
- Подякували: 3668 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 14 вер, 2019 14:14
airmax78 написав: hume написав: airmax78 написав:
Я же и говорю - место плохое. Далеко от Сермили. Но дом, вроде, ничего. Эконом, конечно, но такой, эконом +. И то, только из-за окон, лифтов, керамогранита, отделки на этажах и паркинга. Не суровый эконом.
Эир, место это исторический центр, это без спорно, но вот то, что оно не популярное это факт. Возможно открытие станции метро немного изменит ситуацию, но не факт. Короче, этот центр на любителя, если вам нравится, то вперёд. Виды с верхних этажей просто великолепные, учитывая рельеф и низкоэтажную соседнюю застройку. Серебряная миля же из гадкого утенка неожиданно превращается в лебедя. Посмотрим, что дальше будет, все проекты от олимпийского до дружбы народов строятся исключительно от бизнес класса до элит (по украинским меркам естественно)
Будем ждать что-то новенькое на Сермиле. Лезть в "эконом" на отшибе красивой жизни - не будем.
Только оно будет дороже чем то что уже есть
-
Kostia
-
-
- Повідомлень: 1179
- З нами з: 02.11.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 158 раз.
-
- Профіль
-
2
3
Додано: Суб 14 вер, 2019 14:16
flyman написав:цікаво, що доходи вже на рівні пізнього ВФЯ, а ціна на КРЖН не підтягнулася.
як так?
Бомбер рисует +10% за год
Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
-
Оранжевый-хит сезона
-
-
- Повідомлень: 20143
- З нами з: 20.04.08
- Подякував: 364 раз.
- Подякували: 506 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 14 вер, 2019 14:27
Kostia написав: airmax78 написав:
Будем ждать что-то новенькое на Сермиле. Лезть в "эконом" на отшибе красивой жизни - не будем.
Только оно будет дороже чем то что уже есть
Значит свет клином на Сермиле не сошелся. Есть в Киеве и другие замечательные районы. Например, Шулявка, Нивки.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 31542
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 810 раз.
- Подякували: 3668 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 14 вер, 2019 14:43
hume написав: airmax78 написав:
Я же и говорю - место плохое. Далеко от Сермили. Но дом, вроде, ничего. Эконом, конечно, но такой, эконом +. И то, только из-за окон, лифтов, керамогранита, отделки на этажах и паркинга. Не суровый эконом.
Эир, место это исторический центр, это без спорно, но вот то, что оно не популярное это факт. Возможно открытие станции метро немного изменит ситуацию, но не факт. Короче, этот центр на любителя, если вам нравится, то вперёд. Виды с верхних этажей просто великолепные, учитывая рельеф и низкоэтажную соседнюю застройку. Серебряная миля же из гадкого утенка неожиданно превращается в лебедя. Посмотрим, что дальше будет, все проекты от олимпийского до дружбы народов строятся исключительно от бизнес класса до элит (по украинским меркам естественно)
Жду когда на Сер.миле отхватит участок кто-то из нормальных застройщиков, типа ДБК-4 и построит свой классический ЖК на 3000+ квартир, утепленная 26этажная панель. Вот туда то я и вложусь на всю котлету, учитывая что сдаются дома уже с ремонтом (линолеум, обои в цветочек) - сразу уйдут под аренду.
До этого не вижу в Серебрянной миле ничего толкового. Вложить 200куе чтоб получать 1.2 в месяц? Пусть этим молодые коррупционеры занимаются, деньги шальные, мозгов еще нет.
-
investorkiev
-
-
- Повідомлень: 846
- З нами з: 06.03.19
- Подякував: 28 раз.
- Подякували: 153 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 14 вер, 2019 14:45
Оранжевый-хит сезона написав:
flyman написав:цікаво, що доходи вже на рівні пізнього ВФЯ, а ціна на КРЖН не підтягнулася.
як так?
Бомбер рисует +10% за год
Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
Доходы выросли, а сбережений то еще нет. Сбережения формируются 3-5 лет.
За это время нас наверняка накроет очередной кризис.
Так что без вариантов, у нас сейчас цены едва догоняют цены в Алма-ате, позорище просто.
-
investorkiev
-
-
- Повідомлень: 846
- З нами з: 06.03.19
- Подякував: 28 раз.
- Подякували: 153 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 14 вер, 2019 15:10
investorkiev написав:
Жду когда на Сер.миле отхватит участок кто-то из нормальных застройщиков, типа ДБК-4 и построит свой классический ЖК на 3000+ квартир, утепленная 26этажная панель. Вот туда то я и вложусь на всю котлету, учитывая что сдаются дома уже с ремонтом (линолеум, обои в цветочек) - сразу уйдут под аренду.
До этого не вижу в Серебрянной миле ничего толкового. Вложить 200куе чтоб получать 1.2 в месяц? Пусть этим молодые коррупционеры занимаются, деньги шальные, мозгов еще нет.
Под каждым словом подпишусь. И пусть балкошки делают по-больше и не вздумают стеклить. Мы как-нибудь сами. И кондеры найдем куда повесить. Сермиля, чтобы оставаться популярной, во-первых должна быть доступной, а во-вторых, должна вместить всех желающих.
Тарян задал правильные ориентиры по этажности и плотности застройки, но абсолютно провалился с дизайном и концепцией. ДБК, (все еще надеюсь) Оркада, и КГС (умеют если хотят) исправят все ошибки, допущенные более ранними застройщиками этого района.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 31542
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 810 раз.
- Подякували: 3668 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 14 вер, 2019 15:48
У меня вылезла реклама
Ирпень, новострой в Карате-6 , 61 кв.м.- 36 куе , новострой. ( этаж примерно 12-13)
Я не спец по Ирпеню, это дешево, или по рынку ?
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
-
- Повідомлень: 35141
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 3415 раз.
- Подякували: 7391 раз.
-
- Профіль
-
32
7
2
Додано: Суб 14 вер, 2019 15:59
zzzzzz написав:У меня вылезла реклама
Ирпень, новострой в Карате-6 , 61 кв.м.- 36 куе , новострой. ( этаж примерно 12-13)
Я не спец по Ирпеню, это дешево, или по рынку ?
Готовое или воздух?
Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
-
Оранжевый-хит сезона
-
-
- Повідомлень: 20143
- З нами з: 20.04.08
- Подякував: 364 раз.
- Подякували: 506 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 14 вер, 2019 16:01
zzzzzz написав:
У меня вылезла реклама
Ирпень, новострой в Карате-6 , 61 кв.м.- 36 куе , новострой. ( этаж примерно 12-13)
Я не спец по Ирпеню, это дешево, или по рынку ?
По рынку
-
lejko_vit
-
-
- Повідомлень: 12
- З нами з: 07.10.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|16280
|2568728
|
Суб 14 вер, 2019 06:01
Bolt
|
|8
|7498
|
|
|455
|183285
|
|