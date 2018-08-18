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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1706170717081709

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 230
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
74
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
29
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
32
Всього голосів : 230
Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 16:04

Оранжевый-хит сезона
Готовое. Но судя по ЛУНу дом еще не сдан.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 16:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zzzzzz написав:Оранжевый-хит сезона
Готовое. Но судя по ЛУНу дом еще не сдан.
Если люди живут то дёшево, если обещают что скоро можно жить то дорого.

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 16:10

  zzzzzz написав:У меня вылезла реклама
Ирпень, новострой в Карате-6 , 61 кв.м.- 36 куе , новострой. ( этаж примерно 12-13)

Я не спец по Ирпеню, это дешево, или по рынку ?

в мене реклама "Нова Буча" 10600 м2, а там уже майже готове (ще може на місяць внутрішніх робіт та комунікації)
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 16:16

  flyman написав:
  zzzzzz написав:У меня вылезла реклама
Ирпень, новострой в Карате-6 , 61 кв.м.- 36 куе , новострой. ( этаж примерно 12-13)

Я не спец по Ирпеню, это дешево, или по рынку ?

в мене реклама "Нова Буча" 10600 м2, а там уже майже готове (ще може на місяць внутрішніх робіт та комунікації)

Новая буча - монолитно-каркасный

Карат - кирпич.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 16:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

flyman написав:
  zzzzzz написав:У меня вылезла реклама
Ирпень, новострой в Карате-6 , 61 кв.м.- 36 куе , новострой. ( этаж примерно 12-13)

Я не спец по Ирпеню, это дешево, или по рынку ?

в мене реклама "Нова Буча" 10600 м2, а там уже майже готове (ще може на місяць внутрішніх робіт та комунікації)
"Некоторые разногласия среди жильцов возникают и по поводу пользования лифтом. Дело в том, что в пятиэтажных домах есть лифт. Мне кажется, это очень удобно. Но финансовая нагрузка за его обслуживание распределяется между жильцами, проживающими выше 1 этажа. В заселенных домах жильцы платят за коммунальные услуги от 4, 85 грн (1-й этаж) до 6,05 грн (со 2 по 5-й этажи). При этом, жильцы 2-го этажа высказывают свое возмущение по поводу того, что они могут и вовсе не пользоваться лифтом, а значит, должны платить меньше. Этот вопрос можно решить, заблокировав кнопку вызова на 2 этаж. Но тогда за пользование лифтом придется увеличить плату жильцам с 3 по 5 этажи. Исходя из этого, дабы избежать подобных конфликтов, застройщик последующие пятиэтажные здания планирует строить без лифтов


Нада брать. Такого лакшери будувати більше не будуть.


Всім процвітання!
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