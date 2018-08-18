Оранжевый-хит сезона
Готовое. Но судя по ЛУНу дом еще не сдан.
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Додано: Суб 14 вер, 2019 16:04
Оранжевый-хит сезона
Готовое. Но судя по ЛУНу дом еще не сдан.
Живите своим умом!
Додано: Суб 14 вер, 2019 16:06
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Если люди живут то дёшево, если обещают что скоро можно жить то дорого.
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Додано: Суб 14 вер, 2019 16:10
в мене реклама "Нова Буча" 10600 м2, а там уже майже готове (ще може на місяць внутрішніх робіт та комунікації)
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Суб 14 вер, 2019 16:16
Новая буча - монолитно-каркасный
Карат - кирпич.
Живите своим умом!
Додано: Суб 14 вер, 2019 16:25
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
"Некоторые разногласия среди жильцов возникают и по поводу пользования лифтом. Дело в том, что в пятиэтажных домах есть лифт. Мне кажется, это очень удобно. Но финансовая нагрузка за его обслуживание распределяется между жильцами, проживающими выше 1 этажа. В заселенных домах жильцы платят за коммунальные услуги от 4, 85 грн (1-й этаж) до 6,05 грн (со 2 по 5-й этажи). При этом, жильцы 2-го этажа высказывают свое возмущение по поводу того, что они могут и вовсе не пользоваться лифтом, а значит, должны платить меньше. Этот вопрос можно решить, заблокировав кнопку вызова на 2 этаж. Но тогда за пользование лифтом придется увеличить плату жильцам с 3 по 5 этажи. Исходя из этого, дабы избежать подобных конфликтов, застройщик последующие пятиэтажные здания планирует строить без лифтов
Нада брать. Такого лакшери будувати більше не будуть.
Всім процвітання!
Всім процвітання!
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