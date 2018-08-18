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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 14 вер, 2019 16:04
Оранжевый-хит сезона
Готовое. Но судя по ЛУНу дом еще не сдан.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Суб 14 вер, 2019 16:06
zzzzzz написав:Оранжевый-хит сезона
Готовое. Но судя по ЛУНу дом еще не сдан.
Если люди живут то дёшево, если обещают что скоро можно жить то дорого.
Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Суб 14 вер, 2019 16:10
zzzzzz написав:
У меня вылезла реклама
Ирпень, новострой в Карате-6 , 61 кв.м.- 36 куе , новострой. ( этаж примерно 12-13)
Я не спец по Ирпеню, это дешево, или по рынку ?
в мене реклама "Нова Буча" 10600 м2, а там уже майже готове (ще може на місяць внутрішніх робіт та комунікації)
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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flyman
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Додано: Суб 14 вер, 2019 16:16
flyman написав: zzzzzz написав:
У меня вылезла реклама
Ирпень, новострой в Карате-6 , 61 кв.м.- 36 куе , новострой. ( этаж примерно 12-13)
Я не спец по Ирпеню, это дешево, или по рынку ?
в мене реклама "Нова Буча" 10600 м2, а там уже майже готове (ще може на місяць внутрішніх робіт та комунікації)
Новая буча - монолитно-каркасный
Карат - кирпич.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Суб 14 вер, 2019 16:25
flyman написав: zzzzzz написав:
У меня вылезла реклама
Ирпень, новострой в Карате-6 , 61 кв.м.- 36 куе , новострой. ( этаж примерно 12-13)
Я не спец по Ирпеню, это дешево, или по рынку ?
в мене реклама "Нова Буча" 10600 м2, а там уже майже готове (ще може на місяць внутрішніх робіт та комунікації)
"Некоторые разногласия среди жильцов возникают и по поводу пользования лифтом. Дело в том, что в пятиэтажных домах есть лифт. Мне кажется, это очень удобно. Но финансовая нагрузка за его обслуживание распределяется между жильцами, проживающими выше 1 этажа. В заселенных домах жильцы платят за коммунальные услуги от 4, 85 грн (1-й этаж) до 6,05 грн (со 2 по 5-й этажи). При этом, жильцы 2-го этажа высказывают свое возмущение по поводу того, что они могут и вовсе не пользоваться лифтом, а значит, должны платить меньше. Этот вопрос можно решить, заблокировав кнопку вызова на 2 этаж. Но тогда за пользование лифтом придется увеличить плату жильцам с 3 по 5 этажи. Исходя из этого, дабы избежать подобных конфликтов, застройщик последующие пятиэтажные здания планирует строить без лифтов
Нада брать. Такого лакшери будувати більше не будуть.
Всім процвітання!
Всім процвітання!
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Додано: Суб 14 вер, 2019 16:34
Первый написав: flyman написав: zzzzzz написав:
У меня вылезла реклама
Ирпень, новострой в Карате-6 , 61 кв.м.- 36 куе , новострой. ( этаж примерно 12-13)
Я не спец по Ирпеню, это дешево, или по рынку ?
в мене реклама "Нова Буча" 10600 м2, а там уже майже готове (ще може на місяць внутрішніх робіт та комунікації)
"Некоторые разногласия среди жильцов возникают и по поводу пользования лифтом. Дело в том, что в пятиэтажных домах есть лифт. Мне кажется, это очень удобно. Но финансовая нагрузка за его обслуживание распределяется между жильцами, проживающими выше 1 этажа. В заселенных домах жильцы платят за коммунальные услуги от 4, 85 грн (1-й этаж) до 6,05 грн (со 2 по 5-й этажи). При этом, жильцы 2-го этажа высказывают свое возмущение по поводу того, что они могут и вовсе не пользоваться лифтом, а значит, должны платить меньше. Этот вопрос можно решить, заблокировав кнопку вызова на 2 этаж. Но тогда за пользование лифтом придется увеличить плату жильцам с 3 по 5 этажи. Исходя из этого, дабы избежать подобных конфликтов, застройщик последующие пятиэтажные здания планирует строить без лифтов
Нада брать. Такого лакшери будувати більше не будуть.
Всім процвітання!
Прекрасное решение. Такие решения застройщиков можно только приветствовать. Себестоимость ниже, коммуналка ниже, расходов на ремонт и обслуживание дома - меньше, CO2 эмишн - существенно меньше. И всегда приятно жить с соседями для которых разница в 1 грн. 20 коп. на метре - играет роль. Одно удовольствие будет собирать у них деньги на что-нибудь хорошее.
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Додано: Суб 14 вер, 2019 16:42
zzzzzz написав: flyman написав: zzzzzz написав:
У меня вылезла реклама
Ирпень, новострой в Карате-6 , 61 кв.м.- 36 куе , новострой. ( этаж примерно 12-13)
Я не спец по Ирпеню, это дешево, или по рынку ?
в мене реклама "Нова Буча" 10600 м2, а там уже майже готове (ще може на місяць внутрішніх робіт та комунікації)
Новая буча - монолитно-каркасный
Карат - кирпич.
і вид на кладовище або в труселя сусіда
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Суб 14 вер, 2019 16:45
Первый написав: flyman написав: zzzzzz написав:
У меня вылезла реклама
Ирпень, новострой в Карате-6 , 61 кв.м.- 36 куе , новострой. ( этаж примерно 12-13)
Я не спец по Ирпеню, это дешево, или по рынку ?
в мене реклама "Нова Буча" 10600 м2, а там уже майже готове (ще може на місяць внутрішніх робіт та комунікації)
"Некоторые разногласия среди жильцов возникают и по поводу пользования лифтом. Дело в том, что в пятиэтажных домах есть лифт. Мне кажется, это очень удобно. Но финансовая нагрузка за его обслуживание распределяется между жильцами, проживающими выше 1 этажа. В заселенных домах жильцы платят за коммунальные услуги от 4, 85 грн (1-й этаж) до 6,05 грн (со 2 по 5-й этажи). При этом, жильцы 2-го этажа высказывают свое возмущение по поводу того, что они могут и вовсе не пользоваться лифтом, а значит, должны платить меньше. Этот вопрос можно решить, заблокировав кнопку вызова на 2 этаж. Но тогда за пользование лифтом придется увеличить плату жильцам с 3 по 5 этажи. Исходя из этого, дабы избежать подобных конфликтов, застройщик последующие пятиэтажные здания планирует строить без лифтов
Нада брать. Такого лакшери будувати більше не будуть.
Всім процвітання!
в нових 5 поверхівках так і є, відповідно ціна диференційована відносно поверху (так було принаймі рік тому)
крім того, мені більше подобається низькоповерхова забудова, чим термітники
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Суб 14 вер, 2019 16:48
airmax78 написав: Первый написав:
"Некоторые разногласия среди жильцов возникают и по поводу пользования лифтом. Дело в том, что в пятиэтажных домах есть лифт. Мне кажется, это очень удобно. Но финансовая нагрузка за его обслуживание распределяется между жильцами, проживающими выше 1 этажа. В заселенных домах жильцы платят за коммунальные услуги от 4, 85 грн (1-й этаж) до 6,05 грн (со 2 по 5-й этажи). При этом, жильцы 2-го этажа высказывают свое возмущение по поводу того, что они могут и вовсе не пользоваться лифтом, а значит, должны платить меньше. Этот вопрос можно решить, заблокировав кнопку вызова на 2 этаж. Но тогда за пользование лифтом придется увеличить плату жильцам с 3 по 5 этажи. Исходя из этого, дабы избежать подобных конфликтов, застройщик последующие пятиэтажные здания планирует строить без лифтов
Нада брать. Такого лакшери будувати більше не будуть.
Всім процвітання!
Прекрасное решение. Такие решения застройщиков можно только приветствовать. Себестоимость ниже, коммуналка ниже, расходов на ремонт и обслуживание дома - меньше, CO2 эмишн - существенно меньше. И всегда приятно жить с соседями для которых разница в 1 грн. 20 коп. на метре - играет роль. Одно удовольствие будет собирать у них деньги на что-нибудь хорошее.
багатший не той хто багато отримує, а той, в кого більше лишається після витрат.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Суб 14 вер, 2019 16:57
flyman написав: airmax78 написав:
Прекрасное решение. Такие решения застройщиков можно только приветствовать. Себестоимость ниже, коммуналка ниже, расходов на ремонт и обслуживание дома - меньше, CO2 эмишн - существенно меньше. И всегда приятно жить с соседями для которых разница в 1 грн. 20 коп. на метре - играет роль. Одно удовольствие будет собирать у них деньги на что-нибудь хорошее.
багатший не той хто багато отримує, а той, в кого більше лишається після витрат.
100%. Те, кто в 50-метровой квартире платят 4.85 за метр, через 100 лет будут богаче тех, кто платит 6.05 за метр на 72000 грн. Больше чем 1/3 хфонда на ровном месте за 100 лет. А 100 лет пролетят - не успеешь оглянуться. Так и создаются большие семейные состояния.
Востаннє редагувалось airmax78
в Суб 14 вер, 2019 16:59, всього редагувалось 1 раз.
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