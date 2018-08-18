Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
investorkiev написав:Жду когда на Сер.миле отхватит участок кто-то из нормальных застройщиков, типа ДБК-4 и построит свой классический ЖК на 3000+ квартир, утепленная 26этажная панель. Вот туда то я и вложусь на всю котлету, учитывая что сдаются дома уже с ремонтом (линолеум, обои в цветочек) - сразу уйдут под аренду.
ДБК 4 будет застраивать завод Арсенал - ЖК Пролетарий.
investorkiev написав:До этого не вижу в Серебрянной миле ничего толкового. Вложить 200куе чтоб получать 1.2 в месяц? Пусть этим молодые коррупционеры занимаются, деньги шальные, мозгов еще нет.
Из любви к искусству, люди берут на вторичке ЦП 1к 48 метров, с ремонтом, за 150 000 чтобы сдавать за 1000 - 1100 у.е.
investorkiev написав:Жду когда на Сер.миле отхватит участок кто-то из нормальных застройщиков, типа ДБК-4 и построит свой классический ЖК на 3000+ квартир, утепленная 26этажная панель. Вот туда то я и вложусь на всю котлету, учитывая что сдаются дома уже с ремонтом (линолеум, обои в цветочек) - сразу уйдут под аренду.
ДБК 4 будет застраивать завод Арсенал - ЖК Пролетарий.
investorkiev написав:Жду когда на Сер.миле отхватит участок кто-то из нормальных застройщиков, типа ДБК-4 и построит свой классический ЖК на 3000+ квартир, утепленная 26этажная панель. Вот туда то я и вложусь на всю котлету, учитывая что сдаются дома уже с ремонтом (линолеум, обои в цветочек) - сразу уйдут под аренду.
ДБК 4 будет застраивать завод Арсенал - ЖК Пролетарий.
Kostia написав:Только оно будет дороже чем то что уже есть
Значит свет клином на Сермиле не сошелся. Есть в Киеве и другие замечательные районы. Например, Шулявка, Нивки.
...Борщаговка, Ирпень...
Есть в Киеве и другие замечательные районы ... Ірпінь
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Первый В любом доме найдется 1-2 квартиры которые будут крохоборничать за пару гривен. При этом, эти люди не постесняются зафигачить себе балкон с выносом на 2 метра. Это классические рагули. Они живут в любом доме, и в Ирпене, и в Серебряной миле.
Кстати, завтра бесплатный концерт на стадионе НАУ. Если у кого не было планов на завтра, то милости просим в наш Соломянский район. Ознакомитесь с его достипримечательностями и объектами недвижимости + концерт!