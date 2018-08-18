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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1708170917101711>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 230
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
74
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
29
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
32
Всього голосів : 230
Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 16:58

  investorkiev написав:Жду когда на Сер.миле отхватит участок кто-то из нормальных застройщиков, типа ДБК-4 и построит свой классический ЖК на 3000+ квартир, утепленная 26этажная панель. Вот туда то я и вложусь на всю котлету, учитывая что сдаются дома уже с ремонтом (линолеум, обои в цветочек) - сразу уйдут под аренду.

ДБК 4 будет застраивать завод Арсенал - ЖК Пролетарий.

  investorkiev написав:До этого не вижу в Серебрянной миле ничего толкового. Вложить 200куе чтоб получать 1.2 в месяц? Пусть этим молодые коррупционеры занимаются, деньги шальные, мозгов еще нет.

Из любви к искусству, люди берут на вторичке ЦП 1к 48 метров, с ремонтом, за 150 000 чтобы сдавать за 1000 - 1100 у.е.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 17:01

  UA написав:
  investorkiev написав:Жду когда на Сер.миле отхватит участок кто-то из нормальных застройщиков, типа ДБК-4 и построит свой классический ЖК на 3000+ квартир, утепленная 26этажная панель. Вот туда то я и вложусь на всю котлету, учитывая что сдаются дома уже с ремонтом (линолеум, обои в цветочек) - сразу уйдут под аренду.

ДБК 4 будет застраивать завод Арсенал - ЖК Пролетарий.

Держим кулачки и готовим денюжки.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 17:26

  airmax78 написав:
  UA написав:
  investorkiev написав:Жду когда на Сер.миле отхватит участок кто-то из нормальных застройщиков, типа ДБК-4 и построит свой классический ЖК на 3000+ квартир, утепленная 26этажная панель. Вот туда то я и вложусь на всю котлету, учитывая что сдаются дома уже с ремонтом (линолеум, обои в цветочек) - сразу уйдут под аренду.

ДБК 4 будет застраивать завод Арсенал - ЖК Пролетарий.

Держим кулачки и готовим денюжки.

Какие денюжки?
http://priroda.inc.ru/design/dolg_usa.html
Только бартер.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 18:02

  airmax78 написав:
  Kostia написав:
  airmax78 написав:Будем ждать что-то новенькое на Сермиле. Лезть в "эконом" на отшибе красивой жизни - не будем.

Только оно будет дороже чем то что уже есть

Значит свет клином на Сермиле не сошелся. Есть в Киеве и другие замечательные районы. Например, Шулявка, Нивки.


...Борщаговка, Ирпень...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 18:05

  change_pm написав:
  airmax78 написав:
  Kostia написав:Только оно будет дороже чем то что уже есть

Значит свет клином на Сермиле не сошелся. Есть в Киеве и другие замечательные районы. Например, Шулявка, Нивки.


...Борщаговка, Ирпень...

Есть в Киеве и другие замечательные районы ... Ірпінь :shock:
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 18:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

change_pm написав:
  airmax78 написав:
  Kostia написав:[quote="4746966:airmax78"]
Будем ждать что-то новенькое на Сермиле. Лезть в "эконом" на отшибе красивой жизни - не будем.

Только оно будет дороже чем то что уже есть

Значит свет клином на Сермиле не сошелся. Есть в Киеве и другие замечательные районы. Например, Шулявка, Нивки.


...Борщаговка, Ирпень...[/quote] Пуща...

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 18:17

  change_pm написав:
  airmax78 написав:
  Kostia написав:Только оно будет дороже чем то что уже есть

Значит свет клином на Сермиле не сошелся. Есть в Киеве и другие замечательные районы. Например, Шулявка, Нивки.


...Борщаговка, Ирпень...

От Ирпеня 15 мин до Академгородка. Это Киев.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 18:18

Первый
В любом доме найдется 1-2 квартиры которые будут крохоборничать за пару гривен.
При этом, эти люди не постесняются зафигачить себе балкон с выносом на 2 метра.
Это классические рагули. Они живут в любом доме, и в Ирпене, и в Серебряной миле.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 18:19

  flyman написав:
  airmax78 написав:
  Kostia написав:Только оно будет дороже чем то что уже есть

Значит свет клином на Сермиле не сошелся. Есть в Киеве и другие замечательные районы. Например, Шулявка, Нивки.


...Борщаговка, Ирпень...

Есть в Киеве и другие замечательные районы ... Ірпінь :shock:[/quote]

Если Макс и дальше будет тянуть, то денег даже не Борщагу не хватит, придется на Ирпень смотреть.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 18:29

Соломафест

Кстати, завтра бесплатный концерт на стадионе НАУ. Если у кого не было планов на завтра, то милости просим в наш Соломянский район.
Ознакомитесь с его достипримечательностями и объектами недвижимости + концерт!
change_pm
 
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