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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1708170917101711

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 230
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
74
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
29
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
32
Всього голосів : 230
Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 18:53

  airmax78 написав:От Ирпеня 15 мин до Академгородка. Это Киев.

ближче чим Поскот до Привоза
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 19:03

  change_pm написав:Если Макс и дальше будет тянуть, то денег даже не Борщагу не хватит, придется на Ирпень смотреть.

Чем плох Ирпень? Это курортная зона.
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 19:03

  flyman написав:
  airmax78 написав:От Ирпеня 15 мин до Академгородка. Это Киев.

ближче чим Поскот до Привоза
У оптимиста из Одессы шаланда всегда наполовину полная кефали
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 19:03

  flyman написав:
  airmax78 написав:От Ирпеня 15 мин до Академгородка. Это Киев.

ближче чим Поскот до Привоза

Ну а что, Буча намного лучше Ирпеня?
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 19:05

  airmax78 написав:
  change_pm написав:...Борщаговка, Ирпень...

От Ирпеня 15 мин до Академгородка. Это Киев.


Ага, особенно утром и вечером когда едут на работу и с работы.
С Борщаги по единственной дороге вдоль скоростного трамвая тоже не наездишься если раньше на Гната Юры на Святошино не свернул.
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