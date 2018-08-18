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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 14 вер, 2019 18:53
airmax78 написав:
От Ирпеня 15 мин до Академгородка. Это Киев.
ближче чим Поскот до Привоза
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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flyman
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Додано: Суб 14 вер, 2019 19:03
change_pm написав:
Если Макс и дальше будет тянуть, то денег даже не Борщагу не хватит, придется на Ирпень смотреть.
Чем плох Ирпень? Это курортная зона.
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airmax78
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Додано: Суб 14 вер, 2019 19:03
flyman написав: airmax78 написав:
От Ирпеня 15 мин до Академгородка. Это Киев.
ближче чим Поскот до Привоза
У оптимиста из Одессы шаланда всегда наполовину полная кефали
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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Додано: Суб 14 вер, 2019 19:03
flyman написав: airmax78 написав:
От Ирпеня 15 мин до Академгородка. Это Киев.
ближче чим Поскот до Привоза
Ну а что, Буча намного лучше Ирпеня?
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Додано: Суб 14 вер, 2019 19:05
airmax78 написав: change_pm написав:
...Борщаговка, Ирпень...
От Ирпеня 15 мин до Академгородка. Это Киев.
Ага, особенно утром и вечером когда едут на работу и с работы.
С Борщаги по единственной дороге вдоль скоростного трамвая тоже не наездишься если раньше на Гната Юры на Святошино не свернул.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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