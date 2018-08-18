ближче чим Поскот до Привоза
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 14 вер, 2019 18:53
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Суб 14 вер, 2019 19:03
Додано: Суб 14 вер, 2019 19:03
У оптимиста из Одессы шаланда всегда наполовину полная кефали
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Суб 14 вер, 2019 19:03
Додано: Суб 14 вер, 2019 19:05
Ага, особенно утром и вечером когда едут на работу и с работы.
С Борщаги по единственной дороге вдоль скоростного трамвая тоже не наездишься если раньше на Гната Юры на Святошино не свернул.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Суб 14 вер, 2019 21:01
мені більше сподобалася, хоча я з початку орієнтувався на Ірпінь
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Суб 14 вер, 2019 21:17
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Нужно брать недорогое близко к центру: Оранж сити, медовый, Свитло парк.
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