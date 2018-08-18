|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 14 вер, 2019 18:53
airmax78 написав:
От Ирпеня 15 мин до Академгородка. Это Киев.
ближче чим Поскот до Привоза
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 16219
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 951 раз.
- Подякували: 961 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 14 вер, 2019 19:03
change_pm написав:
Если Макс и дальше будет тянуть, то денег даже не Борщагу не хватит, придется на Ирпень смотреть.
Чем плох Ирпень? Это курортная зона.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 31549
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 810 раз.
- Подякували: 3668 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 14 вер, 2019 19:03
flyman написав: airmax78 написав:
От Ирпеня 15 мин до Академгородка. Это Киев.
ближче чим Поскот до Привоза
Ну а что, Буча намного лучше Ирпеня?
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 31549
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 810 раз.
- Подякували: 3668 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 14 вер, 2019 19:05
airmax78 написав: change_pm написав:
...Борщаговка, Ирпень...
От Ирпеня 15 мин до Академгородка. Это Киев.
Ага, особенно утром и вечером когда едут на работу и с работы.
С Борщаги по единственной дороге вдоль скоростного трамвая тоже не наездишься если раньше на Гната Юры на Святошино не свернул.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
-
shapo
-
-
- Повідомлень: 1927
- З нами з: 29.05.18
- Подякував: 77 раз.
- Подякували: 514 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 14 вер, 2019 21:01
airmax78 написав: flyman написав: airmax78 написав:
От Ирпеня 15 мин до Академгородка. Это Киев.
ближче чим Поскот до Привоза
Ну а что, Буча намного лучше Ирпеня?
мені більше сподобалася, хоча я з початку орієнтувався на Ірпінь
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 16219
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 951 раз.
- Подякували: 961 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 14 вер, 2019 21:17
Нужно брать недорогое близко к центру: Оранж сити, медовый, Свитло парк.
Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
-
Оранжевый-хит сезона
-
-
- Повідомлень: 20146
- З нами з: 20.04.08
- Подякував: 364 раз.
- Подякували: 506 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 14 вер, 2019 21:23
Оранжевый-хит сезона написав:
Нужно брать недорогое близко к центру: Оранж сити, медовый, Свитло парк.
Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
Недорогое близко к центру это был ЦП, Ричмонд, Общажка в 2015м, Кардинал и Миракс в 2017м. А Оранж, Медовый и Свитлопарк - это все-таки ипеня и построены из г0вна и палок.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 31549
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 810 раз.
- Подякували: 3668 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 14 вер, 2019 21:48
airmax78 написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Нужно брать недорогое близко к центру: Оранж сити, медовый, Свитло парк.
Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
Недорогое близко к центру это был ЦП, Ричмонд, Общажка в 2015м, Кардинал и Миракс в 2017м. А Оранж, Медовый и Свитлопарк - это все-таки ипеня и построены из г0вна и палок.
Это нам не по карману. Нам нужно успеть что то купить до того как мораторий снимут с земли.
Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
-
Оранжевый-хит сезона
-
-
- Повідомлень: 20146
- З нами з: 20.04.08
- Подякував: 364 раз.
- Подякували: 506 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|16280
|2569057
|
Суб 14 вер, 2019 06:01
Bolt
|
|8
|7502
|
|
|455
|183287
|
|