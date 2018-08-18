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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1708170917101711

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 230
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
74
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
29
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
32
Всього голосів : 230
Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 18:53

  airmax78 написав:От Ирпеня 15 мин до Академгородка. Это Киев.

ближче чим Поскот до Привоза
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 19:03

  change_pm написав:Если Макс и дальше будет тянуть, то денег даже не Борщагу не хватит, придется на Ирпень смотреть.

Чем плох Ирпень? Это курортная зона.
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 19:03

  flyman написав:
  airmax78 написав:От Ирпеня 15 мин до Академгородка. Это Киев.

ближче чим Поскот до Привоза

Ну а что, Буча намного лучше Ирпеня?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 19:05

  airmax78 написав:
  change_pm написав:...Борщаговка, Ирпень...

От Ирпеня 15 мин до Академгородка. Это Киев.


Ага, особенно утром и вечером когда едут на работу и с работы.
С Борщаги по единственной дороге вдоль скоростного трамвая тоже не наездишься если раньше на Гната Юры на Святошино не свернул.
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 21:01

  airmax78 написав:
  flyman написав:
  airmax78 написав:От Ирпеня 15 мин до Академгородка. Это Киев.

ближче чим Поскот до Привоза

Ну а что, Буча намного лучше Ирпеня?

мені більше сподобалася, хоча я з початку орієнтувався на Ірпінь
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 21:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Нужно брать недорогое близко к центру: Оранж сити, медовый, Свитло парк.

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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 21:23

  Оранжевый-хит сезона написав:Нужно брать недорогое близко к центру: Оранж сити, медовый, Свитло парк.

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Недорогое близко к центру это был ЦП, Ричмонд, Общажка в 2015м, Кардинал и Миракс в 2017м. А Оранж, Медовый и Свитлопарк - это все-таки ипеня и построены из г0вна и палок.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 21:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Нужно брать недорогое близко к центру: Оранж сити, медовый, Свитло парк.

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Недорогое близко к центру это был ЦП, Ричмонд, Общажка в 2015м, Кардинал и Миракс в 2017м. А Оранж, Медовый и Свитлопарк - это все-таки ипеня и построены из г0вна и палок.
Это нам не по карману. Нам нужно успеть что то купить до того как мораторий снимут с земли.

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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 23:00

  zzzzzz написав:В этом нет ничего страшного, объемы погашений тоже высокие. Общий размер гос.долга не превышает лимит.
Объясню по простому.
В начале года был план по займам.
Например занять 100. Погасить 95. Рост долга +5
С начала года в январе например погасили 40 и сразу заняли 40. Погасили в апреле 40, и сразу перезаняли 40. В июле все повторилось.
Итого получается было занято 3*40=120 Вроде бы вай-вай катастрофа.
Но и было погашено тоже 3*40=120 В итоге общий долг остался на месте т.к. сумма займов= сумме погашений.

Следить надо за ростом общего гос.долга, а не только за ростом внутреннего.

вот такие как вы "экономисты" их и набрали. 20% от дохода бюджета страны за год и под 17.9% годовых (какие еще страны берут под такую ставку?). ничего страшного...
знаете, я бы за такое вредительство расстреливал... ах да, демократия, не гуманно... жаль.
свидетели нереального дорожая уже завтра: Оранжевый-хит сезона, investorkiev, airmax78, Serg-ik... пополняется
jj1981ua
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 00:33

Долгое время слежу за этой веткой и вот решил высказать свое обоссаное мнение.

Эирмакс, насколько я понял, вы хотите купить себе квартиру и не понимаете, настал момент или еще нет, ждете кризиса. Так вот, кризиса может и не быть вовсе, вспомните кризис 2008, кто о нем знал? Да почти никто, он наступил внезапно, и внезапно не только для нас, но и остального мира. А 2014 год? Кто-то мог предположить что отнимут Крым, начнется война? А сейчас с каждого угла кричат - вот вот начнется кризис! Даже моя мама ждет кризиса, а она ни разу не экономист. Как он начнется, когда все к нему готовы? Или, например, снижение курса в последнее время. Сейчас ото всюду кричат - это "пружина", он сейчас отскочит к 30! Ничего не напоминает? Сейчас практически все сидят в баксе. А как по мне, то тенденция переломилась еще прошлой осенью, когда не произошло циклического роста курса, как это было в предидущие годы, и весь этот год (если не брать короткий период с военным положением от пети) он снижался. Я не удивлюсь если так и продолжится. Что интересно, Дубинский в своих последних видео тоже говорит о пружине, типа покупайте бакс пока дешевый. Но мы же знаем что Дубинский - это человек Коломойского. А Коломойский заинтересован что бы мы заработали, или даже не так, что бы сохранили свои сбережения? А еще Дубинский недавно говорил: стройки останавливаются, не покупайте жилье - будет дешеветь. А сам при этом купил недвижимость. Хмм, странно. Говорит одно, а делает наоборот.

Насчет квартиры, я сам в 2017 стоял перед дилеммой покупать сейчас или подождать. И мне тогда подсказали, что если есть вариант, который нравится, то зачем тянуть? Жизнь, она же не вечная, а проживать ее в ожидании чего-то.. Купил тогда 2-ху на 65 кв, в доме 2010 года с простым, но ремонтом и мебелью за 37к и очень доволен. А недавно заходил посмотреть по чем в моем доме, так такая же как у меня, только с хуже ремонтом выставлена почти за 60к. Я думаю, что этот совет сработает и сейчас, поищите на вторичке, проскакивают действительно хорошие варианты, походите посмотрите, может что-то понравится и купите, и будете получать удовольствие, чем сидеть на тут ветке и трепать себе нервы.

investorkiev писал, или писала, я так и не понял)), что купил в панельном доме квартиры и не прогадал. Да, но сработает ли данный совет сейчас? И давайте не забывать, что какие-то районы со временем превратятся в гетто, будет ли лет через 10 такая квартира ликвидна? У investorkiev она наверняка окупится к тому времени, а у тех кто купит сейчас по текущим ценам?

Ну и по моим личным наблюдениям, вторичка даже с начала лета ощутимо подросла, а варианты которые висели по очень хорошим ценам - все продались. Значит деньги у народа есть.
iriverix
 
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