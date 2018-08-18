Додано: Нед 15 вер, 2019 00:33

Долгое время слежу за этой веткой и вот решил высказать свое обоссаное мнение.



Эирмакс, насколько я понял, вы хотите купить себе квартиру и не понимаете, настал момент или еще нет, ждете кризиса. Так вот, кризиса может и не быть вовсе, вспомните кризис 2008, кто о нем знал? Да почти никто, он наступил внезапно, и внезапно не только для нас, но и остального мира. А 2014 год? Кто-то мог предположить что отнимут Крым, начнется война? А сейчас с каждого угла кричат - вот вот начнется кризис! Даже моя мама ждет кризиса, а она ни разу не экономист. Как он начнется, когда все к нему готовы? Или, например, снижение курса в последнее время. Сейчас ото всюду кричат - это "пружина", он сейчас отскочит к 30! Ничего не напоминает? Сейчас практически все сидят в баксе. А как по мне, то тенденция переломилась еще прошлой осенью, когда не произошло циклического роста курса, как это было в предидущие годы, и весь этот год (если не брать короткий период с военным положением от пети) он снижался. Я не удивлюсь если так и продолжится. Что интересно, Дубинский в своих последних видео тоже говорит о пружине, типа покупайте бакс пока дешевый. Но мы же знаем что Дубинский - это человек Коломойского. А Коломойский заинтересован что бы мы заработали, или даже не так, что бы сохранили свои сбережения? А еще Дубинский недавно говорил: стройки останавливаются, не покупайте жилье - будет дешеветь. А сам при этом купил недвижимость. Хмм, странно. Говорит одно, а делает наоборот.



Насчет квартиры, я сам в 2017 стоял перед дилеммой покупать сейчас или подождать. И мне тогда подсказали, что если есть вариант, который нравится, то зачем тянуть? Жизнь, она же не вечная, а проживать ее в ожидании чего-то.. Купил тогда 2-ху на 65 кв, в доме 2010 года с простым, но ремонтом и мебелью за 37к и очень доволен. А недавно заходил посмотреть по чем в моем доме, так такая же как у меня, только с хуже ремонтом выставлена почти за 60к. Я думаю, что этот совет сработает и сейчас, поищите на вторичке, проскакивают действительно хорошие варианты, походите посмотрите, может что-то понравится и купите, и будете получать удовольствие, чем сидеть на тут ветке и трепать себе нервы.



investorkiev писал, или писала, я так и не понял)), что купил в панельном доме квартиры и не прогадал. Да, но сработает ли данный совет сейчас? И давайте не забывать, что какие-то районы со временем превратятся в гетто, будет ли лет через 10 такая квартира ликвидна? У investorkiev она наверняка окупится к тому времени, а у тех кто купит сейчас по текущим ценам?



Ну и по моим личным наблюдениям, вторичка даже с начала лета ощутимо подросла, а варианты которые висели по очень хорошим ценам - все продались. Значит деньги у народа есть.