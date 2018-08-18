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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 15 вер, 2019 07:27
Ребята, цените то, что у вас есть!
Дал Бог 3 однушки - сдавайте их и каждый день, просыпаясь говорите слова благодарности - за то, что стрижете понаехов, а не вынуждены работать водителем маршрутки.
ЗЫ: был вчера в церкви, забавный батюшка настроил на религиозную волну.
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investorkiev
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