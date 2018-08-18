Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
iriverix написав:Долгое время слежу за этой веткой и вот решил высказать свое обоссаное мнение.
Дубинский может, конечно, покупать квартиры пачками, но вот его коллеги по группе, вдруг взяли и "достали квартиры из инвест резерва" и продают по самым низким ценам, которые когда-либо были в этом доме. Не очень логичное поведение в преддверии "дорожая"? Все очень неопределенно. Вот даже Трибека, которому Бог послал nn однушек, и тот мучается кошмарами и ходит в церковь. А что прикажете делать нам - простым пересичным? Я в полной растерянности. Еще вчера выбирал квартиры в готовом Тетрисе, а сегодня - уже ни на что кроме котлована под каким-нибудь Стилем или Диадансем претендовать не могу. Это не нормальная ситуация.
iriverix написав:Долгое время слежу за этой веткой и вот решил высказать свое обоссаное мнение.
Дубинский может, конечно, покупать квартиры пачками, но вот его коллеги по группе, вдруг взяли и "достали квартиры из инвест резерва" и продают по самым низким ценам, которые когда-либо были в этом доме. Не очень логичное поведение в преддверии "дорожая"? Все очень неопределенно. Вот даже Трибека, которому Бог послал nn однушек, и тот мучается кошмарами и ходит в церковь. А что прикажете делать нам - простым пересичным? Я в полной растерянности. Еще вчера выбирал квартиры в готовом Тетрисе, а сегодня - уже ни на что кроме котлована под каким-нибудь Стилем или Диадансем претендовать не могу. Это не нормальная ситуация.
У них сейчас куча возможностей куда применить бабло.