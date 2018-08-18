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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1709171017111712

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 230
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
74
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
29
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
32
Всього голосів : 230
Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 07:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ребята, цените то, что у вас есть!

Дал Бог 3 однушки - сдавайте их и каждый день, просыпаясь говорите слова благодарности - за то, что стрижете понаехов, а не вынуждены работать водителем маршрутки.

ЗЫ: был вчера в церкви, забавный батюшка настроил на религиозную волну.
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 08:20

  investorkiev написав:Ребята, цените то, что у вас есть!

Дал Бог 3 однушки - сдавайте их и каждый день, просыпаясь говорите слова благодарности - за то, что стрижете понаехов, а не вынуждены работать водителем маршрутки.

ЗЫ: был вчера в церкви, забавный батюшка настроил на религиозную волну.

И просите истово послать еще 3.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 08:30

  iriverix написав:Долгое время слежу за этой веткой и вот решил высказать свое обоссаное мнение.

Дубинский может, конечно, покупать квартиры пачками, но вот его коллеги по группе, вдруг взяли и "достали квартиры из инвест резерва" и продают по самым низким ценам, которые когда-либо были в этом доме.
Не очень логичное поведение в преддверии "дорожая"?
Все очень неопределенно. Вот даже Трибека, которому Бог послал nn однушек, и тот мучается кошмарами и ходит в церковь. А что прикажете делать нам - простым пересичным? Я в полной растерянности. Еще вчера выбирал квартиры в готовом Тетрисе, а сегодня - уже ни на что кроме котлована под каким-нибудь Стилем или Диадансем претендовать не могу. Это не нормальная ситуация.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 08:35

  investorkiev написав:Ребята, цените то, что у вас есть!

Дал Бог 3 однушки - сдавайте их и каждый день, просыпаясь говорите слова благодарности - за то, что стрижете понаехов, а не вынуждены работать водителем маршрутки.

ЗЫ: был вчера в церкви, забавный батюшка настроил на религиозную волну.

В этой?
https://panorama.pub/14356-kanonizirovali-ajn-rend.html
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 08:38

  UA написав:
  investorkiev написав:Ребята, цените то, что у вас есть!

Дал Бог 3 однушки - сдавайте их и каждый день, просыпаясь говорите слова благодарности - за то, что стрижете понаехов, а не вынуждены работать водителем маршрутки.

ЗЫ: был вчера в церкви, забавный батюшка настроил на религиозную волну.

В этой?
https://panorama.pub/14356-kanonizirovali-ajn-rend.html

Ждем, когда ее разберут на мощи и повезут в туры по всему свободному миру. Кстати, неплохо было бы напечатать ее портрет на 200-долларовой купюре.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 08:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  iriverix написав:Долгое время слежу за этой веткой и вот решил высказать свое обоссаное мнение.

Дубинский может, конечно, покупать квартиры пачками, но вот его коллеги по группе, вдруг взяли и "достали квартиры из инвест резерва" и продают по самым низким ценам, которые когда-либо были в этом доме.
Не очень логичное поведение в преддверии "дорожая"?
Все очень неопределенно. Вот даже Трибека, которому Бог послал nn однушек, и тот мучается кошмарами и ходит в церковь. А что прикажете делать нам - простым пересичным? Я в полной растерянности. Еще вчера выбирал квартиры в готовом Тетрисе, а сегодня - уже ни на что кроме котлована под каким-нибудь Стилем или Диадансем претендовать не могу. Это не нормальная ситуация.
У них сейчас куча возможностей куда применить бабло.

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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 09:06

  investorkiev написав:Ребята, цените то, что у вас есть!

Дал Бог 3 однушки - сдавайте их и каждый день, просыпаясь говорите слова благодарности - за то, что стрижете понаехов, а не вынуждены работать водителем маршрутки.

ЗЫ: был вчера в церкви, забавный батюшка настроил на религиозную волну.

Лучше бы он склонил к послушанию вашу заблудшую задницу, мечущуюся между Инь и Янь. Форум утомлён неопределённостью.
У якому ЖК намолювали додаткові стояки ??
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 09:36

  airmax78 написав:
  investorkiev написав:Ребята, цените то, что у вас есть!

Дал Бог 3 однушки - сдавайте их и каждый день, просыпаясь говорите слова благодарности - за то, что стрижете понаехов, а не вынуждены работать водителем маршрутки.

ЗЫ: был вчера в церкви, забавный батюшка настроил на религиозную волну.

И просите истово послать еще 3.


Неистово!!! Правильное слово!!
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