Додано: Нед 15 вер, 2019 08:30

iriverix написав: Долгое время слежу за этой веткой и вот решил высказать свое обоссаное мнение.

Долгое время слежу за этой веткой и вот решил высказать свое обоссаное мнение.

Дубинский может, конечно, покупать квартиры пачками, но вот его коллеги по группе, вдруг взяли и "достали квартиры из инвест резерва" и продают по самым низким ценам, которые когда-либо были в этом доме.Не очень логичное поведение в преддверии "дорожая"?Все очень неопределенно. Вот даже Трибека, которому Бог послал nn однушек, и тот мучается кошмарами и ходит в церковь. А что прикажете делать нам - простым пересичным? Я в полной растерянности. Еще вчера выбирал квартиры в готовом Тетрисе, а сегодня - уже ни на что кроме котлована под каким-нибудь Стилем или Диадансем претендовать не могу. Это не нормальная ситуация.