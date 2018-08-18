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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1710171117121713

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 230
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
74
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
29
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
32
Всього голосів : 230
Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 10:04

  investorkiev написав:Боги благоволили лендлордам еще со времен древнего Египта.

Правда, там Лендлорды были настоящими - с землей, рабами, строениями.

Многие со своей личной армией даже были. Ничего по сути не меняется. И сегодня лендлорд без собственной "армии" (охранной структуры) вынужден терпеть притеснения от клиентов.
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 10:26

  iriverix написав:Насчет квартиры, я сам в 2017 стоял перед дилеммой покупать сейчас или подождать. И мне тогда подсказали, что если есть вариант, который нравится, то зачем тянуть? Жизнь, она же не вечная, а проживать ее в ожидании чего-то.. Купил тогда 2-ху на 65 кв, в доме 2010 года с простым, но ремонтом и мебелью за 37к и очень доволен. А недавно заходил посмотреть по чем в моем доме, так такая же как у меня, только с хуже ремонтом выставлена почти за 60к. Я думаю, что этот совет сработает и сейчас, поищите на вторичке, проскакивают действительно хорошие варианты, походите посмотрите, может что-то понравится и купите, и будете получать удовольствие, чем сидеть на тут ветке и трепать себе нервы.


Вы Киев подразумеваете, когда пишете про 37к и 65 м2 с простым ремонтом и мебелью ?
Это по 570 долл. за квадрат - столько стоили по акции котлованы у Трибеки, т.е. пустое место в 2015-2016м .
В домах от 2010 г. за 37к была реальна 1-к квартира, но не то что вы пишете .
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 10:34

В Бориспольском районе Киевской области, в с. Петропавловское, действовало предприятие, на котором сжигали мусор. Правоохранители выясняют правомерность работы этого предприятия, и охраняют его для сохранения вещественных доказательств.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГУ Нацполиции в Киевской области.
Как сообщили в пресс-службе полиции Киевщины, на предприятии сжигали бытовые отходы и автомобильные шины с целью извлечения “легкой нефти”. Местные жители постоянно жаловались на вонь, исходящую от предприятия, и наконец-то вызвали полицию.

“Со вчерашнего дня, полиция обеспечивает круглосуточную охрану, для сохранения вещественных доказательств и недопущения дальнейшей его эксплуатации на время досудебного расследования”, – сказано в сообщении.

Уточняется,что в ходе обыска задокументировали и описали все технологическое оборудование и оборудование мини-предприятия. Экологическая служба отобрала соответствующие образцы для исследований на загрязненность.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 239 (загрязнение или порча земель) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в последние дни жители левобережных районов Киева особенно сильно стали страдать из-за неприятных запахов, накрывающих город по ночам. На неприятные запахи, заставляющие просыпаться ночью, начали жаловаться уже и жители правого берега столицы.


Село Петропавловское это 13 км до метро Бориспольская.
Я в шоке.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 10:55

  airmax78 написав: "Просите - и дано вам будет, ищите - и найдете, стучитесь - и отворят вам. Ибо всякий, кто просит, получает, кто ищет, находит, и тому, кто стучится, отворяют."

Про просите - это про вас, про ищите - это про Сержа, про стучитесь - это про моего арендодателя.

Своїми реальними діями щодо ігнорування простягнутої за дверним вічком руки свого орендодавця ви заперечуєте біблейську істину. Покайтеся, грішнику !!! Пам"ятайте, чорти у пеклі розпалюватимуть вогнище під казаном купюрами від недосплачених вами орендних грошей !!!
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 11:07

  ihorkyiv написав:
  airmax78 написав: "Просите - и дано вам будет, ищите - и найдете, стучитесь - и отворят вам. Ибо всякий, кто просит, получает, кто ищет, находит, и тому, кто стучится, отворяют."

Про просите - это про вас, про ищите - это про Сержа, про стучитесь - это про моего арендодателя.

Своїми реальними діями щодо ігнорування простягнутої за дверним вічком руки свого орендодавця ви заперечуєте біблейську істину. Покайтеся, грішнику !!! Пам"ятайте, чорти у пеклі розпалюватимуть вогнище під казаном купюрами від недосплачених вами орендних грошей !!!

Я пастафаранец - мне религия предписывает вешать всем на уши.
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 11:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

.... ану всі на валютну гілку.... - там Долярчик законопроекти подає! :)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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