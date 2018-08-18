iriverix написав:

Насчет квартиры, я сам в 2017 стоял перед дилеммой покупать сейчас или подождать. И мне тогда подсказали, что если есть вариант, который нравится, то зачем тянуть? Жизнь, она же не вечная, а проживать ее в ожидании чего-то.. Купил тогда 2-ху на 65 кв, в доме 2010 года с простым, но ремонтом и мебелью за 37к и очень доволен. А недавно заходил посмотреть по чем в моем доме, так такая же как у меня, только с хуже ремонтом выставлена почти за 60к. Я думаю, что этот совет сработает и сейчас, поищите на вторичке, проскакивают действительно хорошие варианты, походите посмотрите, может что-то понравится и купите, и будете получать удовольствие, чем сидеть на тут ветке и трепать себе нервы.