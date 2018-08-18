Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
iriverix написав:Насчет квартиры, я сам в 2017 стоял перед дилеммой покупать сейчас или подождать. И мне тогда подсказали, что если есть вариант, который нравится, то зачем тянуть? Жизнь, она же не вечная, а проживать ее в ожидании чего-то.. Купил тогда 2-ху на 65 кв, в доме 2010 года с простым, но ремонтом и мебелью за 37к и очень доволен. А недавно заходил посмотреть по чем в моем доме, так такая же как у меня, только с хуже ремонтом выставлена почти за 60к. Я думаю, что этот совет сработает и сейчас, поищите на вторичке, проскакивают действительно хорошие варианты, походите посмотрите, может что-то понравится и купите, и будете получать удовольствие, чем сидеть на тут ветке и трепать себе нервы.
Вы Киев подразумеваете, когда пишете про 37к и 65 м2 с простым ремонтом и мебелью ? Это по 570 долл. за квадрат - столько стоили по акции котлованы у Трибеки, т.е. пустое место в 2015-2016м . В домах от 2010 г. за 37к была реальна 1-к квартира, но не то что вы пишете .
Да, Киев. Тогда продавцы были очень сговорчивы по цене)
Справедливости ради, должен сказать, что я СПД и дела у меня сейчас, мягко говоря, не очень. И тут два варианта, либо у населения денег совсем мало, либо я занимаюсь не тем. При этом несколько моих знакомых за последний год закрылись, а остальные в такой же ж*** как и я.
vladimir07 написав:Вы Киев подразумеваете, когда пишете про 37к и 65 м2 с простым ремонтом и мебелью ? Это по 570 долл. за квадрат - столько стоили по акции котлованы у Трибеки, т.е. пустое место в 2015-2016м . В домах от 2010 г. за 37к была реальна 1-к квартира, но не то что вы пишете .
Да, Киев. Тогда продавцы были очень сговорчивы по цене)