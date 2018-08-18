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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1711171217131714

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 230
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
74
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
29
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
32
Всього голосів : 230
Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 12:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

iriverix написав:
  vladimir07 написав:
  iriverix написав:Насчет квартиры, я сам в 2017 стоял перед дилеммой покупать сейчас или подождать. И мне тогда подсказали, что если есть вариант, который нравится, то зачем тянуть? Жизнь, она же не вечная, а проживать ее в ожидании чего-то.. Купил тогда 2-ху на 65 кв, в доме 2010 года с простым, но ремонтом и мебелью за 37к и очень доволен. А недавно заходил посмотреть по чем в моем доме, так такая же как у меня, только с хуже ремонтом выставлена почти за 60к. Я думаю, что этот совет сработает и сейчас, поищите на вторичке, проскакивают действительно хорошие варианты, походите посмотрите, может что-то понравится и купите, и будете получать удовольствие, чем сидеть на тут ветке и трепать себе нервы.


Вы Киев подразумеваете, когда пишете про 37к и 65 м2 с простым ремонтом и мебелью ?
Это по 570 долл. за квадрат - столько стоили по акции котлованы у Трибеки, т.е. пустое место в 2015-2016м .
В домах от 2010 г. за 37к была реальна 1-к квартира, но не то что вы пишете .


Да, Киев. Тогда продавцы были очень сговорчивы по цене)
Респектушка, ты что ли?

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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 12:24

Справедливости ради, должен сказать, что я СПД и дела у меня сейчас, мягко говоря, не очень. И тут два варианта, либо у населения денег совсем мало, либо я занимаюсь не тем. При этом несколько моих знакомых за последний год закрылись, а остальные в такой же ж*** как и я.
iriverix
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 12:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

С пнд рост цен в Миракс + выставят Часть квартир из загашника.


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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 12:41

  Оранжевый-хит сезона написав:
iriverix написав:
  vladimir07 написав:Вы Киев подразумеваете, когда пишете про 37к и 65 м2 с простым ремонтом и мебелью ?
Это по 570 долл. за квадрат - столько стоили по акции котлованы у Трибеки, т.е. пустое место в 2015-2016м .
В домах от 2010 г. за 37к была реальна 1-к квартира, но не то что вы пишете .


Да, Киев. Тогда продавцы были очень сговорчивы по цене)
Респектушка, ты что ли?

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Не, это не респект.
Он в 2017 рассматривал ДВРЗ, одна квартира, которую постил до сих болтается
https://100realty.ua/object/421050861 - сейчас 59 куе, интересно скоко тогда было.

iriverix
Продавцы может и были сговорчивые, но не дурные, чтобы обжитое с ремонтом продавать по цене ниже котлована в ценах 2017 го.
vladimir07
 
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