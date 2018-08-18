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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1712171317141715

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 230
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
74
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
29
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
32
Всього голосів : 230
Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 13:16

  airmax78 написав:
  iriverix написав:investorkiev, я помню как вы тогда агитировали за круши, жалею что не послушал..( Сейчас бы сдавал себе и горя б не знал.

Есть Оранж, Світлопарк, Медовий.

По ценам круш?))) Разве не выгоднее сейчас взять недорогую вторичку уже с каким-то ремонтом и сразу сдавать и получать прибыль? Или вложится на несколько лет в стройку с пока неясными перспективами, и еще делать потом ремонт (опять время + деньги)?

У меня знакомые этим летом влошились в патриотику, в еще недостроенный дом с целью сдавать. В курсе что сейчас с Аркадой?
iriverix
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 13:27

  iriverix написав:investorkiev, я помню как вы тогда агитировали за круши, жалею что не послушал..( Сейчас бы сдавал себе и горя б не знал.


Отож. Спасибо - пожалуй первое публичное признание моей правоты на форуме - остальные молчат - боятся хейтеров.
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 13:34

  iriverix написав:Справедливости ради, должен сказать, что я СПД и дела у меня сейчас, мягко говоря, не очень. И тут два варианта, либо у населения денег совсем мало, либо я занимаюсь не тем. При этом несколько моих знакомых за последний год закрылись, а остальные в такой же ж*** как и я.

... опа-ча! - я такий не один! :shock:
... а головне - я 9р. займався "тим", а тут ніби 10-й рік виявилось, що займаюсь "не тим"! :shock:

... все таки, бідні - ще більше збідніли......
- а багаті - ходять лише по Ашанах і т. п.
- а ще за кордоном закупляються....
... от і маємо по торгівлі повну Жо.... :roll:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 13:42

  Долярчик написав:- а багаті - ходять лише по Ашанах


Шедевр!
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 14:05

investorkiev, ну..... в атб рідко хто з них заглядує! :lol:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 14:15

  investorkiev написав:
  Долярчик написав:- а багаті - ходять лише по Ашанах


Шедевр!

Ашан - для состоятельных людей. Я в Ашан не хожу.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 14:20

  airmax78 написав:
  investorkiev написав:
  Долярчик написав:- а багаті - ходять лише по Ашанах


Шедевр!

Ашан - для состоятельных людей. Я в Ашан не хожу.


мегамаркет рулит
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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