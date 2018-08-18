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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 15 вер, 2019 13:16
airmax78 написав: iriverix написав:
investorkiev, я помню как вы тогда агитировали за круши, жалею что не послушал..( Сейчас бы сдавал себе и горя б не знал.
Есть Оранж, Світлопарк, Медовий.
По ценам круш?))) Разве не выгоднее сейчас взять недорогую вторичку уже с каким-то ремонтом и сразу сдавать и получать прибыль? Или вложится на несколько лет в стройку с пока неясными перспективами, и еще делать потом ремонт (опять время + деньги)?
У меня знакомые этим летом влошились в патриотику, в еще недостроенный дом с целью сдавать. В курсе что сейчас с Аркадой?
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Додано: Нед 15 вер, 2019 13:27
iriverix написав:
investorkiev, я помню как вы тогда агитировали за круши, жалею что не послушал..( Сейчас бы сдавал себе и горя б не знал.
Отож. Спасибо - пожалуй первое публичное признание моей правоты на форуме - остальные молчат - боятся хейтеров.
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investorkiev
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Додано: Нед 15 вер, 2019 13:34
iriverix написав:
Справедливости ради, должен сказать, что я СПД и дела у меня сейчас, мягко говоря, не очень. И тут два варианта, либо у населения денег совсем мало, либо я занимаюсь не тем.
При этом несколько моих знакомых за последний год закрылись, а остальные в такой же ж*** как и я.
... опа-ча! - я такий не один!
... а головне - я 9р. займався "тим", а тут ніби 10-й рік виявилось, що займаюсь "не тим"!
... все таки, бідні - ще більше збідніли......
- а багаті - ходять лише по Ашанах і т. п.
- а ще за кордоном закупляються....
... от і маємо по торгівлі повну Жо....
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Додано: Нед 15 вер, 2019 13:42
Долярчик написав:
- а багаті - ходять лише по Ашанах
Шедевр!
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investorkiev
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Додано: Нед 15 вер, 2019 14:05
investorkiev
, ну..... в атб рідко хто з них заглядує!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Додано: Нед 15 вер, 2019 14:15
investorkiev написав: Долярчик написав:
- а багаті - ходять лише по Ашанах
Шедевр!
Ашан - для состоятельных людей. Я в Ашан не хожу.
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airmax78
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Додано: Нед 15 вер, 2019 14:20
airmax78 написав: investorkiev написав: Долярчик написав:
- а багаті - ходять лише по Ашанах
Шедевр!
Ашан - для состоятельных людей. Я в Ашан не хожу.
мегамаркет рулит
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Нед 15 вер, 2019 14:26
Мне соседка на мою ремарку о том, что вот Новус недалеко от дома открылся, хороший супермаркет, заявила о том, что она в Новус не ходит - там нет половины продуктов к которым она привыкла. Я после этого понял, что мне в том доме не место.
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airmax78
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Додано: Нед 15 вер, 2019 14:31
airmax78 написав:
Мне соседка на мою ремарку о том, что вот Новус недалеко от дома открылся, хороший супермаркет, заявила о том, что она в Новус не ходит - там нет половины продуктов к которым она привыкла. Я после этого понял, что мне в том доме не место.
Я раньше, когда хорошо зарабатывал, затаривался в Гудвайне, действительно там неплохой выбор продуктов.
Сейчас затянул поясок, поэтому езжу на Столичный рынок, там почти тоже самое, но существенно дешевле.
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investorkiev
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Додано: Нед 15 вер, 2019 14:37
investorkiev написав: airmax78 написав:
Мне соседка на мою ремарку о том, что вот Новус недалеко от дома открылся, хороший супермаркет, заявила о том, что она в Новус не ходит - там нет половины продуктов к которым она привыкла. Я после этого понял, что мне в том доме не место.
Я раньше, когда хорошо зарабатывал, затаривался в Гудвайне, действительно там неплохой выбор продуктов.
Сейчас затянул поясок, поэтому езжу на Столичный рынок, там почти тоже самое, но существенно дешевле.
А я сейчас подбираю жилье исходя из близости к АТБ. Один из основных критериев.
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