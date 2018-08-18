RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1714171517161717>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 230
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
74
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
29
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
32
Всього голосів : 230
Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 14:39

  iriverix написав:
  vladimir07 написав:
  iriverix написав:Насчет квартиры, я сам в 2017 стоял перед дилеммой покупать сейчас или подождать. И мне тогда подсказали, что если есть вариант, который нравится, то зачем тянуть? Жизнь, она же не вечная, а проживать ее в ожидании чего-то.. Купил тогда 2-ху на 65 кв, в доме 2010 года с простым, но ремонтом и мебелью за 37к и очень доволен. А недавно заходил посмотреть по чем в моем доме, так такая же как у меня, только с хуже ремонтом выставлена почти за 60к. Я думаю, что этот совет сработает и сейчас, поищите на вторичке, проскакивают действительно хорошие варианты, походите посмотрите, может что-то понравится и купите, и будете получать удовольствие, чем сидеть на тут ветке и трепать себе нервы.


Вы Киев подразумеваете, когда пишете про 37к и 65 м2 с простым ремонтом и мебелью ?
Это по 570 долл. за квадрат - столько стоили по акции котлованы у Трибеки, т.е. пустое место в 2015-2016м .
В домах от 2010 г. за 37к была реальна 1-к квартира, но не то что вы пишете .


Да, Киев. Тогда продавцы были очень сговорчивы по цене)

С ремонтом и мебелью не хрущь в 2017 году были по 900уе/метр. По 500уе/метр тогда хрущи в Южной Борщаговке с бабушкиным ремонтом продавали.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3089
З нами з: 19.09.10
Подякував: 520 раз.
Подякували: 642 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 14:55

Окно возможностей: https://www.olx.ua/obyavlenie/odnokomna ... FbTIP.html
airmax78
 
Повідомлень: 31566
З нами з: 25.10.12
Подякував: 810 раз.
Подякували: 3668 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 14:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

По слухам МВФ готов рассмотреть выделение Украине новой программы на 10 млрд дол. Плюс рынок земли.

Я начинаю верить, что курс может стать 20грн/дол, и это автоматом поднимает стоимость всей недвижимости на 25% минимум, только за счет курса!
Эх, заживем!
Кто не купил - то опоздал. Навсегда остался за бортом теплохода, на котором играет музыка и вкусно кормят.
investorkiev
 
Повідомлень: 860
З нами з: 06.03.19
Подякував: 28 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 14:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

.... та що ви до слова цепанулись...?
- є варіанти озвучити проблему, чому такий занепад торгівлі останній рік???
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6885
З нами з: 19.10.15
Подякував: 461 раз.
Подякували: 471 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 15:09

  Долярчик написав:.... та що ви до слова цепанулись...?
- є варіанти озвучити проблему, чому такий занепад торгівлі останній рік???

Это во всем мире так. Микро и средний ритейл вымирает стремительно. Доллярчик, сравните себя с Розеткой. Все понятно?
airmax78
 
Повідомлень: 31566
З нами з: 25.10.12
Подякував: 810 раз.
Подякували: 3668 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 15:21

  investorkiev написав:По слухам МВФ готов рассмотреть выделение Украине новой программы на 10 млрд дол. Плюс рынок земли.

Я начинаю верить, что курс может стать 20грн/дол, и это автоматом поднимает стоимость всей недвижимости на 25% минимум, только за счет курса!
Эх, заживем!
Кто не купил - то опоздал. Навсегда остался за бортом теплохода, на котором играет музыка и вкусно кормят.

Кто не купил - купят на те же деньги в Кракове или Варшаве...
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3089
З нами з: 19.09.10
Подякував: 520 раз.
Подякували: 642 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 15:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:Окно возможностей: https://www.olx.ua/obyavlenie/odnokomna ... FbTIP.html
Чабаны

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20149
З нами з: 20.04.08
Подякував: 364 раз.
Подякували: 506 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 15:31

  airmax78 написав:
  Долярчик написав:.... та що ви до слова цепанулись...?
- є варіанти озвучити проблему, чому такий занепад торгівлі останній рік???

Это во всем мире так. Микро и средний ритейл вымирает стремительно. Доллярчик, сравните себя с Розеткой. Все понятно?


Не понял вашего посыла- так что, покупать коммерцию стрит-ритейл уже смысла нет?
investorkiev
 
Повідомлень: 860
З нами з: 06.03.19
Подякував: 28 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 15:32

  BIGor написав:
  investorkiev написав:По слухам МВФ готов рассмотреть выделение Украине новой программы на 10 млрд дол. Плюс рынок земли.

Я начинаю верить, что курс может стать 20грн/дол, и это автоматом поднимает стоимость всей недвижимости на 25% минимум, только за счет курса!
Эх, заживем!
Кто не купил - то опоздал. Навсегда остался за бортом теплохода, на котором играет музыка и вкусно кормят.

Кто не купил - купят на те же деньги в Кракове или Варшаве...


Варшава в 2.5 раза дороже сегодняшнего Киева.

Вы прогнозируете рост цен в 2.5 раз в Киеве или падение в Варшаве?
investorkiev
 
Повідомлень: 860
З нами з: 06.03.19
Подякував: 28 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 15:41

  investorkiev написав:
  BIGor написав:
  investorkiev написав:По слухам МВФ готов рассмотреть выделение Украине новой программы на 10 млрд дол. Плюс рынок земли.

Я начинаю верить, что курс может стать 20грн/дол, и это автоматом поднимает стоимость всей недвижимости на 25% минимум, только за счет курса!
Эх, заживем!
Кто не купил - то опоздал. Навсегда остался за бортом теплохода, на котором играет музыка и вкусно кормят.

Кто не купил - купят на те же деньги в Кракове или Варшаве...


Варшава в 2.5 раза дороже сегодняшнего Киева.

Вы прогнозируете рост цен в 2.5 раз в Киеве или падение в Варшаве?

Я прогнозирую то, что неудачники которые не потянут новыйе прайсы КРЖН покинут Украину, и купят жилье в Польше.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3089
З нами з: 19.09.10
Подякував: 520 раз.
Подякували: 642 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1714171517161717>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1627, 1628, 1629
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
16285 2569876
Переглянути останнє повідомлення
Нед 15 вер, 2019 10:53
Первый
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
8 7511
Переглянути останнє повідомлення
Суб 17 сер, 2019 14:41
lol8060
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 183291
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.