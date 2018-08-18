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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 15 вер, 2019 14:39
iriverix написав: vladimir07 написав: iriverix написав:
Насчет квартиры, я сам в 2017 стоял перед дилеммой покупать сейчас или подождать. И мне тогда подсказали, что если есть вариант, который нравится, то зачем тянуть? Жизнь, она же не вечная, а проживать ее в ожидании чего-то.. Купил тогда 2-ху на 65 кв, в доме 2010 года с простым, но ремонтом и мебелью за 37к и очень доволен. А недавно заходил посмотреть по чем в моем доме, так такая же как у меня, только с хуже ремонтом выставлена почти за 60к. Я думаю, что этот совет сработает и сейчас, поищите на вторичке, проскакивают действительно хорошие варианты, походите посмотрите, может что-то понравится и купите, и будете получать удовольствие, чем сидеть на тут ветке и трепать себе нервы.
Вы Киев подразумеваете, когда пишете про 37к и 65 м2 с простым ремонтом и мебелью ?
Это по 570 долл. за квадрат - столько стоили по акции котлованы у Трибеки, т.е. пустое место в 2015-2016м .
В домах от 2010 г. за 37к была реальна 1-к квартира, но не то что вы пишете .
Да, Киев. Тогда продавцы были очень сговорчивы по цене)
С ремонтом и мебелью не хрущь в 2017 году были по 900уе/метр. По 500уе/метр тогда хрущи в Южной Борщаговке с бабушкиным ремонтом продавали.
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BIGor
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Додано: Нед 15 вер, 2019 14:55
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Додано: Нед 15 вер, 2019 14:57
По слухам МВФ готов рассмотреть выделение Украине новой программы на 10 млрд дол. Плюс рынок земли.
Я начинаю верить, что курс может стать 20грн/дол, и это автоматом поднимает стоимость всей недвижимости на 25% минимум, только за счет курса!
Эх, заживем!
Кто не купил - то опоздал. Навсегда остался за бортом теплохода, на котором играет музыка и вкусно кормят.
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investorkiev
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Додано: Нед 15 вер, 2019 14:58
.... та що ви до слова цепанулись...?
- є варіанти озвучити проблему, чому такий занепад торгівлі останній рік???
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Додано: Нед 15 вер, 2019 15:09
Долярчик написав:
.... та що ви до слова цепанулись...?
- є варіанти озвучити проблему, чому такий занепад торгівлі останній рік???
Это во всем мире так. Микро и средний ритейл вымирает стремительно. Доллярчик, сравните себя с Розеткой. Все понятно?
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Додано: Нед 15 вер, 2019 15:21
investorkiev написав:
По слухам МВФ готов рассмотреть выделение Украине новой программы на 10 млрд дол. Плюс рынок земли.
Я начинаю верить, что курс может стать 20грн/дол, и это автоматом поднимает стоимость всей недвижимости на 25% минимум, только за счет курса!
Эх, заживем!
Кто не купил - то опоздал. Навсегда остался за бортом теплохода, на котором играет музыка и вкусно кормят.
Кто не купил - купят на те же деньги в Кракове или Варшаве...
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BIGor
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Додано: Нед 15 вер, 2019 15:22
Чабаны
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Додано: Нед 15 вер, 2019 15:31
airmax78 написав: Долярчик написав:
.... та що ви до слова цепанулись...?
- є варіанти озвучити проблему, чому такий занепад торгівлі останній рік???
Это во всем мире так. Микро и средний ритейл вымирает стремительно. Доллярчик, сравните себя с Розеткой. Все понятно?
Не понял вашего посыла- так что, покупать коммерцию стрит-ритейл уже смысла нет?
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investorkiev
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Додано: Нед 15 вер, 2019 15:32
BIGor написав: investorkiev написав:
По слухам МВФ готов рассмотреть выделение Украине новой программы на 10 млрд дол. Плюс рынок земли.
Я начинаю верить, что курс может стать 20грн/дол, и это автоматом поднимает стоимость всей недвижимости на 25% минимум, только за счет курса!
Эх, заживем!
Кто не купил - то опоздал. Навсегда остался за бортом теплохода, на котором играет музыка и вкусно кормят.
Кто не купил - купят на те же деньги в Кракове или Варшаве...
Варшава в 2.5 раза дороже сегодняшнего Киева.
Вы прогнозируете рост цен в 2.5 раз в Киеве или падение в Варшаве?
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Додано: Нед 15 вер, 2019 15:41
investorkiev написав: BIGor написав: investorkiev написав:
По слухам МВФ готов рассмотреть выделение Украине новой программы на 10 млрд дол. Плюс рынок земли.
Я начинаю верить, что курс может стать 20грн/дол, и это автоматом поднимает стоимость всей недвижимости на 25% минимум, только за счет курса!
Эх, заживем!
Кто не купил - то опоздал. Навсегда остался за бортом теплохода, на котором играет музыка и вкусно кормят.
Кто не купил - купят на те же деньги в Кракове или Варшаве...
Варшава в 2.5 раза дороже сегодняшнего Киева.
Вы прогнозируете рост цен в 2.5 раз в Киеве или падение в Варшаве?
Я прогнозирую то, что неудачники которые не потянут новыйе прайсы КРЖН покинут Украину, и купят жилье в Польше.
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BIGor
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