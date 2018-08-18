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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 15 вер, 2019 15:44
investorkiev написав: airmax78 написав: Долярчик написав:
.... та що ви до слова цепанулись...?
- є варіанти озвучити проблему, чому такий занепад торгівлі останній рік???
Это во всем мире так. Микро и средний ритейл вымирает стремительно. Доллярчик, сравните себя с Розеткой. Все понятно?
Не понял вашего посыла- так что, покупать коммерцию стрит-ритейл уже смысла нет?
стрит-ритейл, думаю, всё, глобализировался и диджитализировался. Еду будут покупать. Сувениры. Остальное - под большим вопросом.
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Додано: Нед 15 вер, 2019 15:53
BIGor написав: investorkiev написав:
Варшава в 2.5 раза дороже сегодняшнего Киева.
Вы прогнозируете рост цен в 2.5 раз в Киеве или падение в Варшаве?
Я прогнозирую то, что неудачники которые не потянут новыйе прайсы КРЖН покинут Украину, и купят жилье в Польше.
Вот мне тоже кажется, что того идиотизма, который наблюдался в Киеве в 2006-2008, когда однуха на Трое стоила как студия в Берлине, уже никогда не повториться. Хотя, наш народ способен преподносить сюрпризы.
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Додано: Нед 15 вер, 2019 16:04
airmax78 написав: Долярчик написав:
.... та що ви до слова цепанулись...?
- є варіанти озвучити проблему, чому такий занепад торгівлі останній рік???
Это во всем мире так. Микро и средний ритейл вымирает стремительно. Доллярчик, сравните себя с Розеткой. Все понятно?
... який вихід?
- виходити з того бізнесу в бетон?
- але! - треба ще додати і + іпотеку взяти, щоб купити однуху під здачу в оренду...
- але! - бабосиків з оренди однієї квартири замало на сім'ю Долярчика...
... а з бізнеса ще(покищо) вистачає і ще трошечки відкласти вдається
- то ще і тримаюсь.... - але, що далі?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Нед 15 вер, 2019 16:05
airmax78 написав: investorkiev написав: airmax78 написав:
Это во всем мире так. Микро и средний ритейл вымирает стремительно. Доллярчик, сравните себя с Розеткой. Все понятно?
Не понял вашего посыла- так что, покупать коммерцию стрит-ритейл уже смысла нет?
стрит-ритейл, думаю, всё, глобализировался и диджитализировался. Еду будут покупать. Сувениры. Остальное - под большим вопросом.
Интересно, Конговец, нужно ваше экспертное мнение!
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investorkiev
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Додано: Нед 15 вер, 2019 16:09
investorkiev написав: airmax78 написав: investorkiev написав:
[quote="4747483:airmax78"]
Это во всем мире так. Микро и средний ритейл вымирает стремительно. Доллярчик, сравните себя с Розеткой. Все понятно?
Не понял вашего посыла- так что, покупать коммерцию стрит-ритейл уже смысла нет?
стрит-ритейл, думаю, всё, глобализировался и диджитализировался. Еду будут покупать. Сувениры. Остальное - под большим вопросом.
Интересно, Конговец, нужно ваше экспертное мнение![/quote] А что тут думать, мелочевка все на Али покупается.
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Нед 15 вер, 2019 16:17
Я не про мелочевку, я про перспективу покупки недвижимости на первых этажах жилых домов под коммерцию. Сейчас вроде выгодно, но вот мнение что потеряет всякий смысл в ближней перспективе.
Барбершопов на всех не хватит.
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investorkiev
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Додано: Нед 15 вер, 2019 16:24
investorkiev написав:Я не про мелочевку, я про перспективу покупки недвижимости на первых этажах жилых домов под коммерцию. Сейчас вроде выгодно, но вот мнение что потеряет всякий смысл в ближней перспективе.
Барбершопов на всех не хватит.
Монобрендовые магазы тоже невыгодные становятся.
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Нед 15 вер, 2019 16:34
Оранжевый-хит сезона написав:
investorkiev написав:Я не про мелочевку, я про перспективу покупки недвижимости на первых этажах жилых домов под коммерцию. Сейчас вроде выгодно, но вот мнение что потеряет всякий смысл в ближней перспективе.
Барбершопов на всех не хватит.
Монобрендовые магазы тоже невыгодные становятся.
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Ну ты ж сам то коммерцию купил? Держишь пока?
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Додано: Нед 15 вер, 2019 16:48
Долярчик написав:
.... та що ви до слова цепанулись...?
- є варіанти озвучити проблему, чому такий занепад торгівлі останній рік???
Зекоманда,
до речі, як в тебе із касасовим апаратом, стоїть? чеки завжди вибиваєш?
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Нед 15 вер, 2019 16:52
investorkiev написав:
Я не про мелочевку, я про перспективу покупки недвижимости на первых этажах жилых домов под коммерцию. Сейчас вроде выгодно, но вот мнение что потеряет всякий смысл в ближней перспективе.
Барбершопов на всех не хватит.
космолоти, аптеки, фаворити... можна наливайки.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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