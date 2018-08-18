RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1715171617171718>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 230
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
74
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
29
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
32
Всього голосів : 230
Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 15:44

  investorkiev написав:
  airmax78 написав:
  Долярчик написав:.... та що ви до слова цепанулись...?
- є варіанти озвучити проблему, чому такий занепад торгівлі останній рік???

Это во всем мире так. Микро и средний ритейл вымирает стремительно. Доллярчик, сравните себя с Розеткой. Все понятно?


Не понял вашего посыла- так что, покупать коммерцию стрит-ритейл уже смысла нет?

стрит-ритейл, думаю, всё, глобализировался и диджитализировался. Еду будут покупать. Сувениры. Остальное - под большим вопросом.
airmax78
 
Повідомлень: 31568
З нами з: 25.10.12
Подякував: 810 раз.
Подякували: 3668 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 15:53

  BIGor написав:
  investorkiev написав:Варшава в 2.5 раза дороже сегодняшнего Киева.

Вы прогнозируете рост цен в 2.5 раз в Киеве или падение в Варшаве?

Я прогнозирую то, что неудачники которые не потянут новыйе прайсы КРЖН покинут Украину, и купят жилье в Польше.

Вот мне тоже кажется, что того идиотизма, который наблюдался в Киеве в 2006-2008, когда однуха на Трое стоила как студия в Берлине, уже никогда не повториться. Хотя, наш народ способен преподносить сюрпризы.
airmax78
 
Повідомлень: 31568
З нами з: 25.10.12
Подякував: 810 раз.
Подякували: 3668 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 16:04

... за крок до перевороту думок ©

  airmax78 написав:
  Долярчик написав:.... та що ви до слова цепанулись...?
- є варіанти озвучити проблему, чому такий занепад торгівлі останній рік???

Это во всем мире так. Микро и средний ритейл вымирает стремительно. Доллярчик, сравните себя с Розеткой. Все понятно?

... який вихід?
- виходити з того бізнесу в бетон?
- але! - треба ще додати і + іпотеку взяти, щоб купити однуху під здачу в оренду...
- але! - бабосиків з оренди однієї квартири замало на сім'ю Долярчика...
... а з бізнеса ще(покищо) вистачає і ще трошечки відкласти вдається :roll:
- то ще і тримаюсь.... - але, що далі? :shock:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6888
З нами з: 19.10.15
Подякував: 461 раз.
Подякували: 471 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 16:05

  airmax78 написав:
  investorkiev написав:
  airmax78 написав:Это во всем мире так. Микро и средний ритейл вымирает стремительно. Доллярчик, сравните себя с Розеткой. Все понятно?


Не понял вашего посыла- так что, покупать коммерцию стрит-ритейл уже смысла нет?

стрит-ритейл, думаю, всё, глобализировался и диджитализировался. Еду будут покупать. Сувениры. Остальное - под большим вопросом.


Интересно, Конговец, нужно ваше экспертное мнение!
investorkiev
 
Повідомлень: 864
З нами з: 06.03.19
Подякував: 28 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 16:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

investorkiev написав:
  airmax78 написав:
  investorkiev написав:[quote="4747483:airmax78"]
Это во всем мире так. Микро и средний ритейл вымирает стремительно. Доллярчик, сравните себя с Розеткой. Все понятно?


Не понял вашего посыла- так что, покупать коммерцию стрит-ритейл уже смысла нет?

стрит-ритейл, думаю, всё, глобализировался и диджитализировался. Еду будут покупать. Сувениры. Остальное - под большим вопросом.


Интересно, Конговец, нужно ваше экспертное мнение![/quote] А что тут думать, мелочевка все на Али покупается.

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20151
З нами з: 20.04.08
Подякував: 364 раз.
Подякували: 506 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 16:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Я не про мелочевку, я про перспективу покупки недвижимости на первых этажах жилых домов под коммерцию. Сейчас вроде выгодно, но вот мнение что потеряет всякий смысл в ближней перспективе.

Барбершопов на всех не хватит.
investorkiev
 
Повідомлень: 864
З нами з: 06.03.19
Подякував: 28 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 16:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

investorkiev написав:Я не про мелочевку, я про перспективу покупки недвижимости на первых этажах жилых домов под коммерцию. Сейчас вроде выгодно, но вот мнение что потеряет всякий смысл в ближней перспективе.

Барбершопов на всех не хватит.
Монобрендовые магазы тоже невыгодные становятся.

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20151
З нами з: 20.04.08
Подякував: 364 раз.
Подякували: 506 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 16:34

  Оранжевый-хит сезона написав:
investorkiev написав:Я не про мелочевку, я про перспективу покупки недвижимости на первых этажах жилых домов под коммерцию. Сейчас вроде выгодно, но вот мнение что потеряет всякий смысл в ближней перспективе.

Барбершопов на всех не хватит.
Монобрендовые магазы тоже невыгодные становятся.

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk


Ну ты ж сам то коммерцию купил? Держишь пока?
investorkiev
 
Повідомлень: 864
З нами з: 06.03.19
Подякував: 28 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 16:48

  Долярчик написав:.... та що ви до слова цепанулись...?
- є варіанти озвучити проблему, чому такий занепад торгівлі останній рік???

Зекоманда,
до речі, як в тебе із касасовим апаратом, стоїть? чеки завжди вибиваєш?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16233
З нами з: 09.03.14
Подякував: 956 раз.
Подякували: 971 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 16:52

  investorkiev написав:Я не про мелочевку, я про перспективу покупки недвижимости на первых этажах жилых домов под коммерцию. Сейчас вроде выгодно, но вот мнение что потеряет всякий смысл в ближней перспективе.

Барбершопов на всех не хватит.

космолоти, аптеки, фаворити... можна наливайки.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16233
З нами з: 09.03.14
Подякував: 956 раз.
Подякували: 971 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1715171617171718>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman і 1 гість
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1627, 1628, 1629
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
16285 2569929
Переглянути останнє повідомлення
Нед 15 вер, 2019 10:53
Первый
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
8 7511
Переглянути останнє повідомлення
Суб 17 сер, 2019 14:41
lol8060
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 183291
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ОТП БАНК (6160)
15.09.2019 18:18
Рынок ОВГЗ (1088)
15.09.2019 17:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.