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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1715171617171718

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 230
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
74
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
29
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
32
Всього голосів : 230
Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 16:54

  airmax78 написав:
  investorkiev написав:
  airmax78 написав:Это во всем мире так. Микро и средний ритейл вымирает стремительно. Доллярчик, сравните себя с Розеткой. Все понятно?


Не понял вашего посыла- так что, покупать коммерцию стрит-ритейл уже смысла нет?

стрит-ритейл, думаю, всё, глобализировался и диджитализировался. Еду будут покупать. Сувениры. Остальное - под большим вопросом.

Сфера услуг будет развиваться. Всякие кафе, космолот, парикмахерские.
Недавно в своей парикмахерской (когда сидел в очереди на полу-бокс) подслушал разговор администраторши: к ним постоянно приходит хипстер, бороду которого выстригают 1 час. Наверное, такой клиент за раз делает выручку парикмахерской как за 1 день торговли Долярчика :-).
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 17:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Космолот тоже уходит онлайн.

1Хbet, azino777 -слышали?
Я когда сериалы смотрю - постоянно их реклама вылазит.
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 17:03

  flyman написав:
  Долярчик написав:.... та що ви до слова цепанулись...?
- є варіанти озвучити проблему, чому такий занепад торгівлі останній рік???

Зекоманда,
до речі, як в тебе із касасовим апаратом, стоїть? чеки завжди вибиваєш?

... так :D ... і до жінки..... і до інших кобіт з апаратом :oops: ... правда, не касовим... :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 17:09

  Долярчик написав:
  flyman написав:
  Долярчик написав:.... та що ви до слова цепанулись...?
- є варіанти озвучити проблему, чому такий занепад торгівлі останній рік???

Зекоманда,
до речі, як в тебе із касасовим апаратом, стоїть? чеки завжди вибиваєш?

... так :D ... і до жінки..... і до інших кобіт з апаратом :oops: ... правда, не касовим... :mrgreen:

Не позорьте Зепрезидента.
airmax78
 
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