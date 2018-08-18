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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 15 вер, 2019 16:54
airmax78 написав: investorkiev написав: airmax78 написав:
Это во всем мире так. Микро и средний ритейл вымирает стремительно. Доллярчик, сравните себя с Розеткой. Все понятно?
Не понял вашего посыла- так что, покупать коммерцию стрит-ритейл уже смысла нет?
стрит-ритейл, думаю, всё, глобализировался и диджитализировался. Еду будут покупать. Сувениры. Остальное - под большим вопросом.
Сфера услуг будет развиваться. Всякие кафе, космолот, парикмахерские.
Недавно в своей парикмахерской (когда сидел в очереди на полу-бокс) подслушал разговор администраторши: к ним постоянно приходит хипстер, бороду которого выстригают 1 час. Наверное, такой клиент за раз делает выручку парикмахерской как за 1 день торговли Долярчика
.
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Додано: Нед 15 вер, 2019 17:00
Космолот тоже уходит онлайн.
1Хbet, azino777 -слышали?
Я когда сериалы смотрю - постоянно их реклама вылазит.
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Додано: Нед 15 вер, 2019 17:03
flyman написав: Долярчик написав:
.... та що ви до слова цепанулись...?
- є варіанти озвучити проблему, чому такий занепад торгівлі останній рік???
Зекоманда,
до речі, як в тебе
із касасовим апаратом, стоїть?
чеки завжди вибиваєш?
... так
... і до жінки..... і до інших кобіт з апаратом
... правда, не касовим...
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Нед 15 вер, 2019 17:09
Долярчик написав: flyman написав: Долярчик написав:
.... та що ви до слова цепанулись...?
- є варіанти озвучити проблему, чому такий занепад торгівлі останній рік???
Зекоманда,
до речі, як в тебе
із касасовим апаратом, стоїть?
чеки завжди вибиваєш?
... так
... і до жінки..... і до інших кобіт з апаратом
... правда, не касовим...
Не позорьте Зепрезидента.
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