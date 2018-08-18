Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Это во всем мире так. Микро и средний ритейл вымирает стремительно. Доллярчик, сравните себя с Розеткой. Все понятно?
Не понял вашего посыла- так что, покупать коммерцию стрит-ритейл уже смысла нет?
стрит-ритейл, думаю, всё, глобализировался и диджитализировался. Еду будут покупать. Сувениры. Остальное - под большим вопросом.
Сфера услуг будет развиваться. Всякие кафе, космолот, парикмахерские. Недавно в своей парикмахерской (когда сидел в очереди на полу-бокс) подслушал разговор администраторши: к ним постоянно приходит хипстер, бороду которого выстригают 1 час. Наверное, такой клиент за раз делает выручку парикмахерской как за 1 день торговли Долярчика .
Долярчик написав:.... та що ви до слова цепанулись...? - є варіанти озвучити проблему, чому такий занепад торгівлі останній рік???
Зекоманда, до речі, як в тебе із касасовим апаратом, стоїть? чеки завжди вибиваєш?
... так ... і до жінки..... і до інших кобіт з апаратом ... правда, не касовим...
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик написав:.... та що ви до слова цепанулись...? - є варіанти озвучити проблему, чому такий занепад торгівлі останній рік???
Зекоманда, до речі, як в тебе із касасовим апаратом, стоїть? чеки завжди вибиваєш?
... так ... і до жінки..... і до інших кобіт з апаратом ... правда, не касовим...
ніби і не імпотент, але стріляєш холостими, це ти хотів сказати?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
P.S. Вроде 28 лет прошло, а такое ощущение, что интервью берут у людей которые уснули в 1989м и вот только проснулись. И это продвинутая Москва...
Ты не понимаешь,это рекламные тексты.
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Да понятно что это пропаганда и выкладывают только восторженные отзывы таких троглодитов. Но я уверен, что это реально живые люди рассказывают - такое не придумаешь. Повеяло таким концентрированным совком...
P.S. Вроде 28 лет прошло, а такое ощущение, что интервью берут у людей которые уснули в 1989м и вот только проснулись. И это продвинутая Москва...
Ты не понимаешь,это рекламные тексты.
Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
Да понятно что это пропаганда и выкладывают только восторженные отзывы таких троглодитов. Но я уверен, что это реально живые люди рассказывают - такое не придумаешь. Повеяло таким концентрированным совком...
Ты реально думаешь что у него два Запорожца? В Москве?