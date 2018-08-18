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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1716171717181719

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 230
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
74
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
29
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
32
Всього голосів : 230
Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 18:22

  Оранжевый-хит сезона написав:
airmax78 написав:Да понятно что это пропаганда и выкладывают только восторженные отзывы таких троглодитов. Но я уверен, что это реально живые люди рассказывают - такое не придумаешь. Повеяло таким концентрированным совком...
Ты реально думаешь что у него два Запорожца? В Москве?

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Ну тогда это вообще ад какой-то, если там с первого до последнего слова авторский вымысел.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 18:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
airmax78 написав:Да понятно что это пропаганда и выкладывают только восторженные отзывы таких троглодитов. Но я уверен, что это реально живые люди рассказывают - такое не придумаешь. Повеяло таким концентрированным совком...
Ты реально думаешь что у него два Запорожца? В Москве?

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk

Ну тогда это вообще ад какой-то, если там с первого до последнего слова авторский вымысел.
А Я на рекламку нажав..

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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 18:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

А ось залежність ціни від поверху

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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 18:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

А шо это за комплекс? На какой стадии? Котлован?
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 18:52

  flyman написав:
  Долярчик написав:[quote=... та що ви до слова цепанулись...?
- є варіанти озвучити проблему, чому такий занепад торгівлі останній рік???

Зекоманда,
до речі, як в тебе із касасовим апаратом, стоїть? чеки завжди вибиваєш?

======
... так.... і до жінки..... і до інших кобіт з апаратом :oops: ... правда, не касовим... :mrgreen:[/quote]
=====
ніби і не імпотент, але стріляєш холостими, це ти хотів сказати?[/quote]

===
... якби стріляв холостими, то б 2 хлопців не зробив! :lol:

п. с.
... які чеки, який касовий? - якщо я по легенді торгую на базарі! - це зі слів форумчан... хоч я раніше писав, що торгую в малому магазинчику :lol:
- але, не буду вже уточнювати, бо так легше сліди замітати!

п. с. 2
...чек можу виписати, але без печатки! :lol:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 18:55

... мабуть, цього не знає ніхто!!!

  Долярчик написав:
  airmax78 написав:
  Долярчик написав:.... та що ви до слова цепанулись...?
- є варіанти озвучити проблему, чому такий занепад торгівлі останній рік???

Это во всем мире так. Микро и средний ритейл вымирает стремительно. Доллярчик, сравните себя с Розеткой. Все понятно?

... який вихід?
- виходити з того бізнесу в бетон?
- але! - треба ще додати і + іпотеку взяти, щоб купити однуху під здачу в оренду...
- але! - бабосиків з оренди однієї квартири замало на сім'ю Долярчика...
... а з бізнеса ще(покищо) вистачає і ще трошечки відкласти вдається :roll:
- то ще і тримаюсь.... - але, що далі? :shock:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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  #<1 ... 1716171717181719
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