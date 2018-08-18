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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 15 вер, 2019 18:22
Оранжевый-хит сезона написав:
airmax78 написав:Да понятно что это пропаганда и выкладывают только восторженные отзывы таких троглодитов. Но я уверен, что это реально живые люди рассказывают - такое не придумаешь. Повеяло таким концентрированным совком...
Ты реально думаешь что у него два Запорожца? В Москве?
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Ну тогда это вообще ад какой-то, если там с первого до последнего слова авторский вымысел.
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Додано: Нед 15 вер, 2019 18:35
airmax78 написав: Оранжевый-хит сезона написав:
airmax78 написав:Да понятно что это пропаганда и выкладывают только восторженные отзывы таких троглодитов. Но я уверен, что это реально живые люди рассказывают - такое не придумаешь. Повеяло таким концентрированным совком...
Ты реально думаешь что у него два Запорожца? В Москве?
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Ну тогда это вообще ад какой-то, если там с первого до последнего слова авторский вымысел.
А Я на рекламку нажав..
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Додано: Нед 15 вер, 2019 18:39
А ось залежність ціни від поверху
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Додано: Нед 15 вер, 2019 18:48
А шо это за комплекс? На какой стадии? Котлован?
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Додано: Нед 15 вер, 2019 18:52
flyman написав: Долярчик написав:
[quote=... та що ви до слова цепанулись...?
- є варіанти озвучити проблему, чому такий занепад торгівлі останній рік???
Зекоманда,
до речі, як в тебе
із касасовим апаратом, стоїть?
чеки завжди вибиваєш?
======
... так.... і до жінки..... і до інших кобіт з апаратом
... правда, не касовим...
[/quote]
=====
ніби і не імпотент, але стріляєш холостими, це ти хотів сказати?[/quote]
===
... якби стріляв холостими, то б 2 хлопців не зробив!
п. с.
... які чеки, який касовий? - якщо я по легенді торгую на базарі! - це зі слів форумчан... хоч я раніше писав, що торгую в малому магазинчику
- але, не буду вже уточнювати, бо так легше сліди замітати!
п. с. 2
...чек можу виписати, але без печатки!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Нед 15 вер, 2019 18:55
Долярчик написав: airmax78 написав: Долярчик написав:
.... та що ви до слова цепанулись...?
- є варіанти озвучити проблему, чому такий занепад торгівлі останній рік???
Это во всем мире так. Микро и средний ритейл вымирает стремительно. Доллярчик, сравните себя с Розеткой. Все понятно?
... який вихід?
- виходити з того бізнесу в бетон?
- але! - треба ще додати і + іпотеку взяти, щоб купити однуху під здачу в оренду...
- але! - бабосиків з оренди однієї квартири замало на сім'ю Долярчика...
... а з бізнеса ще(покищо) вистачає і ще трошечки відкласти вдається
- то ще і тримаюсь.... - але, що далі
?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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